السويد.. 4 انفجارات تهز العاصمة ستوكهولم

أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم الخميس، نقلا عن الشرطة، بوقوع أربعة انفجارات خلال الليل في السويد.

وأوضحت “فرانس برس”، أن انفجارين وقعا في حوالي الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي في مدينة جوتنبرج.

وقالت الشرطة في بيان: "بعد ساعة، تم الإبلاغ عن انفجارين آخرين بفارق دقائق بين بعضهما البعض في نورسبورج، إحدى ضواحي جنوب ستوكهولم، وفي مدينة نيكوبينج… على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة".

وفي وقت سابق، اتهم مواطن سويدي من أصل روسي بجمع معلومات لصالح جهاز المخابرات العسكرية الروسية منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وحسب ما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قالت هيئة الادعاء السويدية إن "سيرجي سكفورتسوف (60 عاما) متهم بالقيام "بأنشطة استخباراتية غير قانونية ضد السويد وضد قوة أجنبية".

واعتقل سكفورتسوف في نوفمبر الماضي مع زوجته في عملية جرت قبل الفجر خارج ستوكهولم.

وسكفورتسوف محتجز منذ اعتقاله وينفي ارتكاب أي مخالفات، بحسب محاميته أولريكا بورج، فيما جرى إطلاق سراح زوجته دون توجيه اتهامات لها بعد تحقيق أجرته وكالة الأمن السويدية.