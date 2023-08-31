مساعدات عسكرية .. شحنة أسلحة أمريكية إلى تايوان | فيديو

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية” تقريرا يرصد موافقة أمريكا على تقديم شحنة أسلحة إلى تايوان في إطار برنامج مساعدات عسكرية لتايبيه.

وأوضح التقرير أن إدارة بايدت وافقت على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان، وتبلغ قيمة المساعدات حوالي نحو 80 مليون دولار".

وتابع التقرير أن الآثار المترتبة على ما تقوم به أمريكا من تقديم مساعدات عسكرية إلى تايوان قد تثير غضب الصين.

وأكمل التقرير أن الحزمة العسكرية الأمريكية سوف تستخدم لتعزيز قدرات تايبيه في الدفاع عن النفس، من خلال القدرة الدفاعية المشتركة والمجمعة وتعزيز الوعي بالمجال البحري والقدرة الأمنية البحرية.

ولفت التقرير إلى أنه لم يتم تحديد المعدات أو الأنظمة العسكرية التي سيتم دفع ثمنها بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي.