احترس منها.. أسباب حدوث التهابات العين والحساسية

تعد التهابات العين من المشكلات الشائعة خلال فترات التغيرات الجوة والعواصف الترابية والصيف.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فإن التهابات العين هى معينة تسمى مسببات الحساسية وتعتبر حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة والغبار والعفن من مسببات الحساسية الشائعة.

انسداد القنوات الدمعية: عادةً ما يتم تصريف الدموع من خلال فتحات صغيرة في زاوية العين تسمى القنوات الدمعية وتتداخل القناة الدمعية المسدودة مع تصريف الدموع، مما يسبب تهيج العين أو تقشرها أو الألم.

العدسات اللاصقة: العدسات اللاصقة التي لم يتم تنظيفها بشكل صحيح قد تحتوي على حطام غريب يسبب عدم الراحة، وربما يؤدي إلى العدوى و قد يؤدي ارتداء العدسات اللاصقة طوال الليل إلى ظهور تقرحات في العين تسمى قرحة القرنية .



إجهاد العين الرقمي: قد يؤدي التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي لفترات طويلة إلى تهيج أو إجهاد عينيك وقد تعاني من الصداع أو آلام الرقبة أو آلام الظهر.

المهيجات البيئية: دخان التبغ والضباب الدخاني ومياه حمامات السباحة المكلورة وحتى الطقس الجاف يمكن أن تهيج عينيك. قد تسبب المهيجات البيئية أيضًا شعورًا بالحصى أو التحبب في عينيك.

الأجسام الغريبة: في بعض الأحيان، يكون الإحساس بوجود شيء ما "عالقًا" في عينك حقيقيًا بالفعل وأي شيء من الرموش إلى جزيئات الأوساخ يمكن أن يدخل إلى عينك ويؤدي إلى تهيجها.

الالتهابات: العديد من الالتهابات، بما في ذلك الالتهابات البكتيرية أو الفطرية أو الفيروسية، يمكن أن تسبب عدم الراحة في العين. العين الوردية (التهاب الملتحمة) هي أحد أكثر أنواع عدوى العين شيوعًا.

الجُدَل: قد تتشكل هذه النموات الصغيرة المؤلمة حول جفونك أو عليها وعادة ما تبدو مثل البثور المملوءة بالقيح وقد تسبب أيضًا تورمًا في العين.