عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بالمسكنات .. اكتشف طرق علاج التهاب اللثة وأهم المعلومات عنه

صدى البلد

يعد التهاب اللثة من الأمراض التى تسبب آلاما شديدة ولكن إذا تم الاعتماد على المسكنات فقط فيتعرض الإنسان لمضاعفات عديدة لذا من المهم علاجها.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث نعرض لكم أهم طرق علاج التهاب اللثة 

يسبب التهاب اللثة؟


يحدث التهاب اللثة بسبب البكتيريا الموجودة في الترسبات الموجودة على أسنانك مما يؤدي إلى تهيج اللثة. يمكن أن تتراكم البلاك إذا لم تقم بتنظيف أسنانك بانتظام أو عدم الاعتناء بصحة الفم . إذا كان لديك حالة صحية حالية، مثل مرض السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللثة.

متى يجب أن أرى طبيب أسناني؟


يجب عليك زيارة طبيب أسنانك إذا لاحظت علامات التهاب اللثة، مثل تورم أو نزيف اللثة أو الأسنان المخلخلة. إذا كنت تعاني من التهاب اللثة، فكلما تم علاجه مبكرًا، كان ذلك أفضل.

كيف يتم تشخيص التهاب اللثة؟


سيقوم طبيب أسنانك بفحص فمك بأداة لقياس المسافات بين الأسنان واللثة. يوضح هذا لطبيب أسنانك مدى صحة لثتك وأسنانك.

كيف يتم علاج التهاب اللثة؟
يتم علاج التهاب اللثة عن طريق إزالة أي لوحة من أسنانك. يمكنك عادةً علاج التهاب اللثة لأنه لا يسبب ضررًا للأسنان أو العظام.

يجب إزالة حساب التفاضل والتكامل (البلاك الصلب) بشكل احترافي من قبل طبيب الأسنان. في المنزل، سوف تحتاج إلى الاستمرار في تنظيف أسنانك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة للتخلص من البلاك والبكتيريا التي تسبب التهاب اللثة. من المهم تنظيف أسنانك بشكل صحيح ، وسيرشدك طبيب أسنانك إلى أفضل طريقة للقيام بذلك.

هل يمكنني منع التهاب اللثة؟
العناية بفمك تساعد على منع التهاب اللثة. حتى لو كانت لثتك تنزف أو تلتهب، فمن المهم أن تستمر في تنظيف أسنانك بالفرشاة لعكس الحالة.

يمكنك أيضًا تحسين صحة فمك عن طريق:

تناول نظام غذائي صحي متوازن
تجنب الأطعمة السكرية والدهنية
تنظيف أسنانك بعد كل وجبة
مياه الشرب التي تحتوي على الفلورايد
تجنب أو التوقف عن التدخين
ما هي مضاعفات التهاب اللثة؟
بدون علاج، يمكن أن يتفاقم التهاب اللثة ويتطور إلى شكل أكثر خطورة من أمراض اللثة يسمى التهاب اللثة. وهذا يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل الخراجات وانحسار اللثة وفقدان الأسنان.

تشمل أعراض التهاب اللثة ما يلي:

اللثة الحمراء المنتفخة
نزيف اللثة
انحسار اللثة
رائحة الفم الكريهة أو طعم سيئ في فمك
الأسنان فضفاضة
مساحات جديدة بين أسنانك 

التهاب اللثة التهاب المثانة التوقف عن التدخين تنظيف أسنانك علاج التهاب اللثة طبيب أسنان صحة الفم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

موضوعات متعلقة

طرق علاج اللحمية والأورام الحميدة في الأنف

بتيجي في أي سن.. كيف تحمي نفسك من الزوائد اللحمية بالأنف

احم نفسك من المخاطر.. الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الزيتون

للنساء والبنات.. هذه العلامات تؤكد ضرورة زيارتك للطبيب بسرعة

غير الشخير.. علامات تكشف الزوائد اللحمية في الأنف

للنساء فقط.. إليك علاج آلام المبيض

ابعد عنها .. أطعمة ومشروبات تسبب تسوس الأسنان

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

ترشيحاتنا

مراسم سرية.. دفن اليد اليمنى والمؤسس المشارك لقائد فاجنر بالقرب من موسكو

10 آلاف جنيه للمخالفين.. مدبولي يستعرض جهود التخلص من نواتج تطهير المجاري

دعاء للميت في قبره.. اللهمّ آنسه في وحدته

هل سيلاقي الدوري السعودي نفس مصير نظيره الصيني.. وهذه حقيقة مشاركته بالشمبيوزليج

تعليق عاجل من الجيش الصيني بعد أنباء دخوله تايوان

لتعزيز الموارد ودعم الموازنة.. برلماني يطالب باستغلال مقومات مصر السياحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

فيديو

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ