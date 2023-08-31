مش بالمسكنات .. اكتشف طرق علاج التهاب اللثة وأهم المعلومات عنه

يعد التهاب اللثة من الأمراض التى تسبب آلاما شديدة ولكن إذا تم الاعتماد على المسكنات فقط فيتعرض الإنسان لمضاعفات عديدة لذا من المهم علاجها.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث نعرض لكم أهم طرق علاج التهاب اللثة

يسبب التهاب اللثة؟



يحدث التهاب اللثة بسبب البكتيريا الموجودة في الترسبات الموجودة على أسنانك مما يؤدي إلى تهيج اللثة. يمكن أن تتراكم البلاك إذا لم تقم بتنظيف أسنانك بانتظام أو عدم الاعتناء بصحة الفم . إذا كان لديك حالة صحية حالية، مثل مرض السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللثة.

متى يجب أن أرى طبيب أسناني؟



يجب عليك زيارة طبيب أسنانك إذا لاحظت علامات التهاب اللثة، مثل تورم أو نزيف اللثة أو الأسنان المخلخلة. إذا كنت تعاني من التهاب اللثة، فكلما تم علاجه مبكرًا، كان ذلك أفضل.

كيف يتم تشخيص التهاب اللثة؟



سيقوم طبيب أسنانك بفحص فمك بأداة لقياس المسافات بين الأسنان واللثة. يوضح هذا لطبيب أسنانك مدى صحة لثتك وأسنانك.

كيف يتم علاج التهاب اللثة؟

يتم علاج التهاب اللثة عن طريق إزالة أي لوحة من أسنانك. يمكنك عادةً علاج التهاب اللثة لأنه لا يسبب ضررًا للأسنان أو العظام.

يجب إزالة حساب التفاضل والتكامل (البلاك الصلب) بشكل احترافي من قبل طبيب الأسنان. في المنزل، سوف تحتاج إلى الاستمرار في تنظيف أسنانك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة للتخلص من البلاك والبكتيريا التي تسبب التهاب اللثة. من المهم تنظيف أسنانك بشكل صحيح ، وسيرشدك طبيب أسنانك إلى أفضل طريقة للقيام بذلك.

هل يمكنني منع التهاب اللثة؟

العناية بفمك تساعد على منع التهاب اللثة. حتى لو كانت لثتك تنزف أو تلتهب، فمن المهم أن تستمر في تنظيف أسنانك بالفرشاة لعكس الحالة.

يمكنك أيضًا تحسين صحة فمك عن طريق:

تناول نظام غذائي صحي متوازن

تجنب الأطعمة السكرية والدهنية

تنظيف أسنانك بعد كل وجبة

مياه الشرب التي تحتوي على الفلورايد

تجنب أو التوقف عن التدخين

ما هي مضاعفات التهاب اللثة؟

بدون علاج، يمكن أن يتفاقم التهاب اللثة ويتطور إلى شكل أكثر خطورة من أمراض اللثة يسمى التهاب اللثة. وهذا يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل الخراجات وانحسار اللثة وفقدان الأسنان.

تشمل أعراض التهاب اللثة ما يلي:

اللثة الحمراء المنتفخة

نزيف اللثة

انحسار اللثة

رائحة الفم الكريهة أو طعم سيئ في فمك

الأسنان فضفاضة

مساحات جديدة بين أسنانك