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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط.. رفع كثافة الفصول في المدارس الرسمية لاستيعاب الطلاب المتقدمين

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسى 2023/2024.

وسيتم رفع كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات بالمراحل التعليمية (الابتدائية -الإعدادية - الثانوية) لعدد (55) تلميذ لكل فصل، وكذا رفع كثافة الفصول للمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمراحل التعليمية (الابتدائية -الإعدادية - الثانوية) لـ 50 تلميذا لكل فصل .

وجاء ذلك القرار في ضوء تزايد إقبال أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة للغات وعدم كفاية الأماكن المتاحة طبقاً للكثافة المقررة في استيعاب تحويلات التلاميذ العائدين من الخارج ومن المحافظات ومن المدارس الدولية والخاصة وتلبية لرغبات أولياء الأمور وتيسيراً عليهم ومراعاة للبعد الأسري والاجتماعي.

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