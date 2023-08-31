سفير أمريكا في اليابان يأكل سمك فوكوشيما وينتقد الصين

زار السفير الأمريكي لدى اليابان مدينة في فوكوشيما اليوم الخميس، وتناول غداءً من المأكولات البحرية مع رئيس البلدية وتحدث مع الصيادين واشترى منتجات محلية لإظهار أنها آمنة بعد إطلاق المياه النووية من محطة فوكوشيما النووية.

وعلقت وكالة “أسوشيتد برس” علي هذا اللقاء قائلة، “مؤيدًا اليابان ومنتقدًا حظر الصين للمأكولات البحرية اليابانية”.

وتناول السفير رام إيمانويل، ساشيمي من سمك الفلوندر والسمك الباس مع رئيس بلدية سوما هيديكيو تاتشيا، وتحدث مع الصيادين المحليين، وزار متجرًا للبقالة حيث تذوق الفواكه واشترى خوخًا وتينًا وعنبًا وسمك فلوندر وسمك باس وغيرها من المنتجات من محافظة فوكوشيما.

وسيتم تقديم جميع مشترياته عندما يزوره أطفاله في نهاية هذا الأسبوع، قال إيمانويل في مقابلة هاتفية من قطاره إلى طوكيو، "سنأكله جميعًا. كأب، إذا كنت أعتقد أن هناك مشكلة، لن أقدمه". وقد بدأ إطلاق المياه العادمة المعالجة الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يستمر لعقود. وقوبل هذا القرار بمعارضة مجموعات صيد يابانية وبلدان مجاورة، كما حظرت الصين على الفور جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية ردًا على ذلك. وقاطع الشعب الصيني مستحضرات التجميل اليابانية.