عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير أمريكا في اليابان يأكل سمك فوكوشيما وينتقد الصين

صدى البلد

زار السفير الأمريكي لدى اليابان مدينة في فوكوشيما اليوم الخميس، وتناول غداءً من المأكولات البحرية مع رئيس البلدية وتحدث مع الصيادين واشترى منتجات محلية لإظهار أنها آمنة بعد إطلاق المياه النووية من محطة فوكوشيما النووية.

وعلقت وكالة “أسوشيتد برس” علي هذا اللقاء قائلة، “مؤيدًا اليابان ومنتقدًا حظر الصين للمأكولات البحرية اليابانية”.

وتناول السفير رام إيمانويل، ساشيمي من سمك الفلوندر والسمك الباس مع رئيس بلدية سوما هيديكيو تاتشيا، وتحدث مع الصيادين المحليين، وزار متجرًا للبقالة حيث تذوق الفواكه واشترى خوخًا وتينًا وعنبًا وسمك فلوندر وسمك باس وغيرها من المنتجات من محافظة فوكوشيما.

وسيتم تقديم جميع مشترياته عندما يزوره أطفاله في نهاية هذا الأسبوع، قال إيمانويل في مقابلة هاتفية من قطاره إلى طوكيو، "سنأكله جميعًا. كأب، إذا كنت أعتقد أن هناك مشكلة، لن أقدمه". وقد بدأ إطلاق المياه العادمة المعالجة الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يستمر لعقود. وقوبل هذا القرار بمعارضة مجموعات صيد يابانية وبلدان مجاورة، كما حظرت الصين على الفور جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية ردًا على ذلك. وقاطع الشعب الصيني مستحضرات التجميل اليابانية.

اليابان المأكولات البحرية الشعب الصيني السفير الأمريكي اسوشيتد برس فوكوشيما النووية محطة فوكوشيما النووية المياه النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ترشيحاتنا

هتتعرض لغرامة .. تحذير عاجل من الضرائب لأصحاب العقارات

البريد المصري يشارك في منتدى الأعمال البريدي بمدينة أروشا في تنزانيا

بالدولار أو ما يعادله.. الجريدة الرسمية تنشر شروط الحكومة لطالبي الإقامة في مصر

نجم الأهلي السابق أمام النيابة| أزمة "أجايي" مع سموحة تصل إلى “22 غرزة”.. كواليس وتفاصيل

إلغاء نظام الأونلاين.. مواعيد عمل الموظفين بعد قرار الحكومة

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيلاقي الدوري السعودي نفس مصير نظيره الصيني.. وهذه حقيقة مشاركته بالشمبيوزليج

5 ملايين نحلة تهدد سكان هذه الدولة | تفاصيل مثيرة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ