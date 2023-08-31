رنا سماحة: مش بعرف أعوم.. وبغني من وأنا في المدرسة

حلت الفنان رنا سماحة، ضيفة على برنامج " الجزيرة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت رنا سماحة :" أنا بخاف من البحر جدا ومش بعرف أعوم لكن بحب أفعد قدام البحر بس ".

وأضافت رنا سماحة:" أنا بحن للمصيف القديم وذكريات المصيف القديم وتجمع كل أفراد العائلة في المصيف ".

وتابعت رنا سماحة :" العائلة كلها كانت بتجمع في أتوبيس تمهيدا للسفر وكنا بنعمل مقالب في بعضنا البعض واللي كان بينام بنعمله مكياج على وشه ".

وأكملت رنا سماحة:" أنا يغني منذ أن كنت في المدرسة"، مضيفا:" أهالي كانوا بيستغلوني وكانوا بيطلبوا مني اغني على طول ".