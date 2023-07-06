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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا ستر.. شقيقة رنا سماحة تتعرض لحادث سير

رنا سماحة
رنا سماحة

كشفت المطربة رنا سماحة -عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن تعرض شقيقتها رودي لحادث سير. 

وكتبت رنا سماحة، في منشورها عبر فيسبوك: «أختي رودي عملت حادثة وربنا نجاها الحمد لله على ستر ربنا.. اللهم لك الحمد حتى ترضى.. يارب متورنيش فيهم ثانية وحشة يا رب». 

 

أعمال رنا سماحة

من جهة أخرى، انتهت المطربة الشابة رنا سماحة من تسجيل أغنية جديدة بعنوان طوب الأرض، وذلك استعدادا لطرحها خلال أيام قليلة من الآن لتشارك بها في موسم الصيف القادم.

الأغنية من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي ومن توزيع تامر نور، وقامت رنا بتسجيل هذه الأغنية شهر يناير الماضى وقامت بتأجيل طرحها لموسم الصيف، حيث أن الأغنية تنتمي لنوعية الأغنيات المقسومة التي تتناسب مع أجواء الصيف والإجازات.

 

رنا سماحة تروج لأغنيتها الجديدة

وبدأت المطربة رنا سماحة فى الترويج لأغنيتها الجديدة من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقامت بطرح برومو الأغنية عبر الصفحة، مؤكدة على طرحها خلال أيام قليلة من الآن.

 

كان ليا صاحبة 

ومن ناحية أخرى انتهت  رنا سماحة من تسجيل أغنية أخرى بعنوان كان ليا صاحبة  من كلمات سلمى رشيد وألحان مودي سعيد ومن توزيع عمر إسماعيل.

ولم تحدد رنا سماحة حتى الآن موعدا لطرح هذه الأغنية حيث بدأت موسم الصيف بأغنية طوب الأرض على أن يتم طرح الأغنية الثانية فى نهاية فصل الصيف.
 

رنا سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها 

واحتفلت رنا سماحة خلال الفترة الماضية بعيد ميلاد ابنها من خلال طرحها مجموعة من الصور له على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.

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