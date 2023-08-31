الشعب الصيني يعزف عن دخول محلات الأسماك اليابانية

بعد قرار الحكومة الصينية بالتوقف عن استيراد المأكولات البحرية اليابانية لأسباب صحية وحفاظا علي سلامة المواطنين، بسبب بدء طوكيو في تصريف مياهها النووية في المحيط، عزف الصينيون تلقائياً عن شراء المأكولات البحرية اليابانية.

وفي أعقاب هذه المقاطعة، تعاني المطاعم اليابانية العاملة في الصين من قلة زبائنها، لذلك توقفت عن الاستيراد من اليابان.

ومع سعي المواطنون الصينيون للبحث عن أسواق ومطاعم للمأكولات الخارجية الشهية بديلة للمنتجات اليابانية، أدى ذلك إلى تعزيز الطلب وأسعار الأسهم في صناعة صيد الأسماك.

وقد أعربت الصين اليوم الخميس عن رفضها المطبق لتصريف اليابان مياهها النووية في المحيط، ووصفت التصرفات اليابانية بأنها غير مسؤولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبن في مؤتمر صحفي، إن المجتمع الدولي انتقد التصرف الياباني واتخذ التدابير الوقائية ذات الصلة بسبب التصرف الأناني وغير المسؤول من طوكيو.

ووصف العقوبات التي اتخذتها الصين بأنها مشروعة ومعقولة للحفاظ علي سلامة مواطنيها، وفقا للقوانين واللوائح الصينية.