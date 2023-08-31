بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن استئناف صفقة الحبوب

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن استئناف اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود يجب أن يكون مستقرا ولا يواجه أزمة أو تعليقا.

وأضاف جوتيريش: “بعثت لوزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مجموعة مقترحات متماسكة لإحياء اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود”.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن روسيا لن تعود إلى صفقة الحبوب إلا إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي.

وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، كرر لافروف موقف موسكو، الذي عبر عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن موسكو مستعدة للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات تجاه روسيا”.