مدير المخابرات الروسية السابق يكشف كواليس دعم الغرب لجماعة الإخوان

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن جميع من عاصر جماعة الإخوان الإرهابية يدركون تأثيرهم السلبي على كافة مناحي الحياة.

وتابع مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن «جماعة الإخوان الإرهابية منقسمة لجبهتين وبينهم اتهامات وخلافات كبيرة، أصبحوا فصيل منبوذ من الشعب، إضافة إلى خلافات قياداتهم بالخارج»، مردفا «مدير المخابرات الخارجية الروسية السابق قال إن بريطانيا دعمت إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، وبعد سقوط الإمبراطورية البريطانية ورثت الولايات المتحدة دعم الإخوان، وبعد نجاح ثورة 23 يوليو توطدت العلاقة بين واشنطن والجماعة الإرهابية».



وأضاف الإعلامي مصطفى بكري «مدير المخابرات الخارجية الروسية السابق أوضح أنه في بداية السبعينات الرئيس السادات توجه للتصدي لليساريين من خلال الإخوان للتخلص من مراكز القوى»، مشيرا إلى أن مدير المخابرات الروسية السابق أكد أيضا أن راشد الغنوشي قائد حركة النهضة في تونس، كان حلقة الوصل بين الجماعة الإرهابية والغرب.