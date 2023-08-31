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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لو كانت النتيجة موتي.. رجال بوتين يجددون الولاء بعد وفاة برجوزين

صدى البلد

قال أمير الحرب الشيشاني رمضان قديروف إنه مستعد للموت من أجل فلاديمير بوتين، في الوقت الذي يسعى فيه المتشددون إلى تبديد أي شكوك حول ولائهم للرئيس الروسي بعد وفاة زعيم فاجنر شبه العسكري يفجيني بريجوزين.

 

بعد يوم من جنازة بريجوزين الخاصة في سان بطرسبرج، كتب قديروف على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بصفته "جندي مشاة" لبوتين، فإنه ينتمي إلى روسيا ومصالحها. وأرفق المنشور بصورة شخصية له وللرئيس منذ أشهر.

 

وأضاف وفقا لما نشرته فاينانشال تايمز: "أنا مستعد لتنفيذ أي أمر يصدره فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين)، حتى لو كانت النتيجة موتي.

 

قام قديروف وبريجوزين بأدوار مماثلة في الأشهر الأولى من الغزو الشامل لأوكرانيا. قام كلا الرجلين بتجنيد جيوش خاصة ونشرها في ساحة المعركة. كما انتقد الرجلان علناً الطريقة التي تتعامل بها وزارة الدفاع الروسية وكبار جنرالات الجيش مع الحرب.

 

ولكن بعد تمرد أمير حرب فاجنر ضد كبار ضباط الجيش الروسي في يونيو، نأى قديروف بنفسه عن بريجوزين، مؤكدا على ولائه لبوتين.

 

يبدو أن الدائرة المقربة من قديروف قد كوفئت منذ ذلك الحين، حيث استحوذ بعض حلفائه على التوزيعات الأخيرة للأصول الأجنبية من قبل الكرملين، بما في ذلك شركة دانون الفرنسية لصناعة الزبادي.

 

وبحسب ما نشرته فاينانشال تايمز، منذ الانتفاضة، كثف الكرملين حملته القمعية ضد المعارضة بين المتشددين. اعتقلت أجهزة الأمن الجنرال سيرجي سوروفيكين، المعروف بقربه من بريجوزين، بعد التمرد مباشرة، وتم عزله منذ ذلك الحين من أعلى منصب له في الجيش النظامي.

 

إيجور جيركين، ضابط المخابرات السابق في جهاز الأمن الفيدرالي، وهو أيضًا مؤيد للحرب من حيث المبدأ ولكنه منتقد للطريقة التي تم بها التعامل مع الحرب في الممارسة العملية، اتُهم بالتطرف وسُجن في منتصف يوليو.

 

ومنذ ذلك الحين، خفف العديد من القوميين المتطرفين الصريحين من انتقاداتهم لعدم نجاح روسيا في أوكرانيا، مع إرسال وفاة بريجوزين إشارة واضحة أخرى حول الحاجة إلى إظهار الولاء للكرملين والالتزام بالخط الرسمي.

 

قالت روسيا إنها تجري تحقيقاتها الخاصة في حادث تحطم الطائرة، والذي يعتقد مسؤولون غربيون أن بوتين أمر به. ونفى الكرملين أي تورط له.

 

لم يستبعد دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين يوم الأربعاء وقوع "خطأ" لكنه قال إنه يتعين علينا انتظار نتائج التحقيق. قال أيضًا إن روسيا لن تسمح لأي دولة أخرى بالمساعدة في إجراء التحقيق، وهي مجاملة تمتد عادةً إلى البرازيل، التي صنعت الطائرة المشاركة في الحادث.

 

التحقيق جار، هذا ما تقوم به لجنة التحقيق الروسية. وقال بيسكوف: "هذا هو تحقيقنا الروسي على وجه التحديد، لذلك في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن أي بعد دولي".

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بوتين مقتل زعيم فاجنر

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