عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أوكرانيا يرفض مقابلة نظيره المجري.. ومسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يتدخل

ديميترو كوليبا
ديميترو كوليبا

رفض وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، لقاء نظيره المجري، بيتر زيجارتو في إسبانيا، الأمر الذي استدعي تدخل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تنظيم محادثتهما.

من جانبه،  قال زيجارتو، إنه خطط لمناقشة الحاجة إلى استبعاد بنك “أو تي بي” المجري من القائمة الأوكرانية لرعاة الحرب الدوليين.

وأضاف: "بدأ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مفاوضاتنا وجهاً لوجه مع وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، لكنه رفض”.

وفي وقت سابق من اليوم، نصح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، منتقدي وتيرة الهجوم المضاد الأوكراني بأن "يصمتوا"، لأنهم بفعلهم هذا يبصقون في وجه كل جندي أوكراني.

روسيا: أوكرانيا كان لها ماض أسطوري وحاضر حزين وليس لها مستقبل

أوكرانيا: نستخدم أسلحة من إنتاجنا الخاص لضرب أهداف على الأراضي الروسية

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال كوليبا، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو الإسبانية، إن “انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعادل البصق في وجه جندي أوكراني... أنصح جميع المنتقدين بالصمت والقدوم إلى أوكرانيا ومحاولة تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم”.

الاتحاد الأوروبي كوليبا وزير الخارجية الأوكراني اسبانيا بوريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

موضوعات متعلقة

إعلان مقلق من منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي فيروس كورونا

تعبئة الجيش الأوكراني.. تحذير أمريكي بعد قرار يائس من زيلينسكي

روسيا: أوكرانيا كان لها ماض أسطوري وحاضر حزين وليس لها مستقبل

إيكواس تقترح فترة انتقالية في النيجر لمدة 9 أشهر

بعد تفجير "نورد ستريم"..دولة أوروبية تصدر تحذيرا بشأن خط أنابيب الغاز

استفادة من روسيا.. الكشف عن خطة أمريكا في أوكرانيا

روسيا: مجموعة بريكس رسخت نفسها على المسرح العالمي كهيكل كبير ومستقل وموثوق

الكشف عن موعد تنصيب أوليجوي نجويما رئيسا للجابون

ترشيحاتنا

مكيف ونوم.. تعرف على مواعيد قطارات القاهرة مطروح ومدة الرحلة

السعودية تستجيب لنداء استغاثة من سفينة ترفع العلم الإيراني في البحر الأحمر

بايدن يعرب عن رغبته في حضور الرئيس الصيني لقمة الهند

أمريكا تحقق في تكلفة بناء منزل إيلون ماسك "الزجاجي".. تفاصيل

سنن يوم الجمعة.. وثواب قراءة سورة الكهف في أفضل أيام الله

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البنك المركزي يطلق عملة مصرية رقمية جديدة| ما السبب وما قصتها؟

أرخص عشاء ..طريقة عمل طاسة البيض التركي

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

فيديو

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ