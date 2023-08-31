وزير خارجية أوكرانيا يرفض مقابلة نظيره المجري.. ومسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يتدخل

رفض وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، لقاء نظيره المجري، بيتر زيجارتو في إسبانيا، الأمر الذي استدعي تدخل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تنظيم محادثتهما.

من جانبه، قال زيجارتو، إنه خطط لمناقشة الحاجة إلى استبعاد بنك “أو تي بي” المجري من القائمة الأوكرانية لرعاة الحرب الدوليين.

وأضاف: "بدأ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مفاوضاتنا وجهاً لوجه مع وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، لكنه رفض”.

وفي وقت سابق من اليوم، نصح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، منتقدي وتيرة الهجوم المضاد الأوكراني بأن "يصمتوا"، لأنهم بفعلهم هذا يبصقون في وجه كل جندي أوكراني.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال كوليبا، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو الإسبانية، إن “انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعادل البصق في وجه جندي أوكراني... أنصح جميع المنتقدين بالصمت والقدوم إلى أوكرانيا ومحاولة تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم”.