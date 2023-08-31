روسيا: أوكرانيا كان لها ماض أسطوري وحاضر حزين وليس لها مستقبل

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن التدفق المستمر للأشخاص خارج أوكرانيا سيؤدي إلى حقيقة أن نظام كييف لن يكون لديه ما يخدم نفسه، ناهيك عن القتال.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”: "عندما نطرح السكان الحاليين في المناطق التي لا تسيطر عليها كييف، والمهاجرين، وما إلى ذلك، نحصل على أرقام حزينة للغاية… أي أن عدد السكان في الأراضي التي تسيطر عليها كييف يبلغ 19.7 مليون شخص، وخارج البلاد 17.9 مليون”.

وتابع: “مع تخلي الكثير من المواطنين عن منازلهم.. قريبا لن يكون هناك ما يدعمنا، ناهيك عن القتال".

وأضاف أن “الإحصائيات تظهر أن أوكرانيا كان لها ماض أسطوري وحاضر حزين وليس لها مستقبل، وأن التدفق المستمر للسكان إلى خارج البلاد هو المشكلة الرئيسية اليوم”.