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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفادة من روسيا.. الكشف عن خطة أمريكا في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، لاري ويلكرسون، إن الصناعي العسكري الأمريكي يستفيد من تدمير روسيا لأكبر عدد ممكن من مقاتلات إف-16 في أوكرانيا، لأن هذا سيسمح له بتلقي أوامر جديدة من الحكومة.

وقال ويلكرسون: "قد يكون إسقاط مقاتلات إف-16 أكثر صعوبة من الطائرات الأخرى، ولكن في النهاية سيتم إسقاطها أيضًا. لدى الروس ما يكفي من الطائرات، وهي قوية جدًا وفعالة في القتال. لذلك سيتم استخدام طائرات إف-16 أيضًا.. وإذا أسقطت. ستنتج شركة لوكهيد مارتن مقاتلات جديدة”.

وأضاف أن “المجمع الصناعي العسكري الغربي سيتلقى العديد من الطلبات وسيكسب الكثير من المال فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا وتوسيع حلف شمال الأطلسي”.

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وأوضح ويلكرسون، أن الدول الجديدة في التحالف ستبدأ في التحول إلى المعدات العسكرية المنتجة في الولايات المتحدة، مما سيثري تجار الأسلحة الأمريكيين.

روسيا أوكرانيا أمريكا

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