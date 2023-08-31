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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف عن مفاجأة بشأن خسائرها في الحرب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الخميس، إن حجم الجيش الأوكراني ليس كبيرًا لدرجة أنه يمكننا الحديث عن خسائر قدرها 70 ألف عسكري.

وأضاف دانيلوف، في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية: "أما بالنسبة لخسائرنا، فهذه الفكرة لا تتوافق مع الواقع على الإطلاق… جيشنا لم يكن كبيرا بما يكفي للحديث عن خسائر قدرها 70 ألف جندي”.

وتابع: “من الواضح أن من يقدمون مثل هذه الأرقام ليس لديهم معلومات دقيقة عن الوضع في بلادنا".

وأوضح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن السلطات تراقب جميع العمليات على أراضي أوكرانيا منذ 24 فبراير من العام الماضي”، مشيرا إلي أنه “لا يفهم سبب قيام الصحفيين بنشر معلومات غير دقيقة حول خسائر الجيش الأوكراني”.

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ومنتصف أغسطس، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد كييف بلغت نحو 70 ألف قتيل و100-120 ألف جريح.

الجيش الأوكراني مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني دانيلوف أوكرانيا

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