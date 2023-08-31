الناتو: شرط وحيد لانضمام أوكرانيا للحلف

قال ممثل جمهورية التشيك في حلف شمال الأطلسي، جاكوب لاندوفسكي، إن أوكرانيا يجب أن تحدد ضمن أي حدود ستنضم إلى الناتو، مشيرا إلى أن المعيار المهم هو أن تكون مستقرة.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال لاندوفسكي: "يجب أن تنتهي حالة عدم الاستقرار والعداء... لكن في النهاية الطرف الوحيد المسؤول عن الإجابة على سؤال أين يجب أن تكون الحدود هو أوكرانيا".

وأوضح أن “كييف ستكون قادرة على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي عندما تنتهي الأعمال العدائية وتستقر حدود أوكرانيا”.

ولفت إلى أن “اتفاقية السلام الكاملة مع موسكو ليست مدرجة في الشروط اللازمة لعضوية الناتو”.

وأوضح لاندوفسكي أن المعيار المهم سيكون ما إذا كانت أوكرانيا ستكون قادرة على المساهمة في أمن الجمعية العسكرية.

وفي وقت سابق، قال مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف الناتو، ستيان جنسن، إن تصريحاته حول تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها لصالح روسيا مقابل الحصول على عضوية في الحلف بأنها خاطئة.

وقال جنسن، لصحيفة “Verdens Gang” النرويجية: “لقد تحدثت عن هذه المسألة كجزء من مناقشة أكبر حول السيناريوهات المستقبلية المحتملة لأوكرانيا.. لا ينبغي أن يكون عرضه في هذا الشكل.. كان ذلك خطأ".