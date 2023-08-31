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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروسيا: الناتو يخطط لانقلاب عسكري في بلادنا

الرئيس البيلا روسي ألسكندر
الرئيس البيلا روسي ألسكندر لوكاشينكو

أكد الرئيس البيلا روسي ألسكندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه على علم بمخطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" لقيادة انقلاب عسكري في بيلا روسيا.

وأوضح لوكاشينكو في تصريحات أمام مجلس الأمن في بيلا روسيا، أن تدريب لاجئي بلاده في الدول المجاورة والمنخرطة في عضوية الناتو يهدف إلى قيادة انقلاب عسكري ضده.

وانتقد لوكاشينكو، المناروات التي يجريها حلف شمال الأطلسي "الناتو" قرب حدود بيلا روسيا.

وقال لوكاشينكو، في اجتماع لمجلس الأمن إن دول الناتو تبرر تصرفاتها ببعض التهديدات المزعومة الصادرة من أراضي بيلاروسيا، وتروج باستمرار لسياسة توسيع الحلف وتواصل التدريبات الاستفزازية بالقرب من حدود بيلاروسيا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وأضاف الرئيس البيلاروسي، أن "دول الناتو تروج باستمرار لسياسة توسعها، وتعزز وجودها العسكري حول بيلاروسيا، وتجري باستمرار تدريبات استفزازية على حدودنا".

وأشار لوكاشينكو إلى أن: "زعماء بولندا ودول البلطيق يتهمون بيلاروسيا ببعض النوايا العدوانية الأسطورية". 

ونوه الرئيس لوكاشينكو إلى أن دول الناتو تدرب المسلحين البيلاروسيين على أراضيهم في الدول المجاورة لتنفيذ انقلاب عسكري، قائلا "أنا لا أتحدث عن تدريب لاجئينا على أراضيهم لتنفيذ انقلاب عسكري في بيلاروسيا" مشيرا "أود أن أحذر مرة أخرى من أننا لن نستثني أحدًا في هذا الصدد ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن لاجئينا الموجودين في بولندا وليتوانيا وخاصة في أوكرانيا يفهمون ما يتم استخدامهم من أجله هناك". 

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