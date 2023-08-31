تصعيد للحرب.. تحذير مقلق لـ أوكرانيا من سلاح سيتسبب في "ندم زيلينسكي"

قالت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونج” السويسرية، إن تزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز إف-16 لا يمكن إلا أن يضر بالقوات المسلحة الأوكرانية، لأن القواعد التي تحتوي على هذه الطائرات ستصبح هدفًا روسيًا مشروعًا.

وأوضحت الصحيفة أنه “جنبًا إلى جنب مع المقاتلين، يتلقى الأوكرانيون أسلحة قوية. وبناءً على ذلك، أصبحت قواعد طائرات إف-16 أهدافًا ذات أولوية للجيش الروسي، الأمر الذي يعرض أيضًا حياة الطيارين وأفراد الصيانة للخطر”.

علاوة على ذلك، من غير المرجح أن يتمكن جنود القوات المسلحة الأوكرانية من تولي صيانة هؤلاء المقاتلين منذ البداية، لذلك إما أن يساعدهم جيش الناتو الموجود على أراضي أوكرانيا، أو سيتم الاستيلاء على الطائرة.

وأضافت أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أكبر للصراع، وهو ما سيندم عليه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.