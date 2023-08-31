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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: نستخدم أسلحة من إنتاجنا الخاص لضرب أهداف على الأراضي الروسية

اوكرانيا
اوكرانيا

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الخميس، إن أوكرانيا تستخدم أسلحة من إنتاجها الخاص لضرب أهداف على الأراضي الروسية .

 

وقال دانيلوف، في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية، "يفسر بعض النقاد هجمات الطائرات المسيرة على موسكو على أنها إشارة إلى أن القيادة الأوكرانية تعتبر الأراضي الروسية هدفًا مشروعًا… بالنسبة لهذا الأمر، فيجب أن نضع في اعتبارنا أننا نستخدم أسلحتنا الخاصة، أسلحة من إنتاجنا الخاص”.

 

وأشار أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إلى أن “أوكرانيا قدمت التزامات واضحة لشركائها بأنها لن تستخدم أسلحتهم على الأراضي الروسية”.

 

وأضاف دانيلوف: "نحن نفي بهذه الالتزامات… فرض حظر على استخدام أسلحتنا على الأراضي الروسية سيكون غريبا إلى حد ما".

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال دانيلوف، إن حجم الجيش الأوكراني ليس كبيرًا لدرجة أنه يمكننا الحديث عن خسائر قدرها 70 ألف عسكري.

 

وأضاف دانيلوف، في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية: "أما بالنسبة لخسائرنا، فهذه الفكرة لا تتوافق مع الواقع على الإطلاق… جيشنا لم يكن كبيرا بما يكفي للحديث عن خسائر قدرها 70 ألف جندي”.

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وتابع: “من الواضح أن من يقدمون مثل هذه الأرقام ليس لديهم معلومات دقيقة عن الوضع في بلادنا".

 

وأوضح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن السلطات تراقب جميع العمليات على أراضي أوكرانيا منذ 24 فبراير من العام الماضي”، مشيرا إلي أنه “لا يفهم سبب قيام الصحفيين بنشر معلومات غير دقيقة حول خسائر الجيش الأوكراني”.

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