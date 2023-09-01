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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تعلن خطوات تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، خطوات تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيًا بداية من غد الجمعة 1 سبتمبر حتى يوم الجمعة 8 من الشهر ذاته.

خطوات تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين

وكتبت كلية الألسن جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورًا، جاء مضمونه: إنه لا يمكن تسجيل أية رغبات بعد الفترة المحددة، مؤكدة أن التسجيل يكون من خلال الصفحة الرسمية للكلية

ولفتت كلية الألسن جامعة عين شمس إلى، أنه في البداية يجب على الطالب كتابة رقم الجلوس، ثم كتابة الرقم القومي وإدخال الأرقام يكون باللغة الإنجليزية.

 

وكان قد حصدت جامعة عين شمس المركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة ، وفي هذا السياق تسلمت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس درع المركز الثاني خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وذلك بحضور أ.د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم وأ.د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.
و خلال تسلمها جائزة المركز الثاني وجهت ا.د. غادة فاروق الشكر  لفريق عمل جامعة عين شمس والذي بذل جهود دؤوبة خلال فترة رئاسة أ.د. محمود المتيني للجامعة ،حيث أولت الجامعة اهتماما كبيرا بالبيئة و كافة متطلبات الاستدامة من مشروعات ذكية خضراء وتدوير المخلفات و ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ،فضلا عن قضايا المناخ.

التعليم العالي السن عين شمس Jobs Education أفضل جامعة صديقة للبيئة

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