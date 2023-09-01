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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم مصر السابق يوجه رسالة لـ أوسوريو قبل بدء موسم الزمالك الجديد

صدى البلد

أكد محمد صلاح نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، عليه أن يعلم أولًا فتح القيد من عدمه، والأمر الثاني أن عليه تقليل التصريحات الفنية بشأن لاعبي الفريق، وكذلك عليه أن يستقر على طريقة اللعب في الموسم الجديد.

وقال صلاح في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أوسوريو عليه حسم طريقة اللعب سواء بإكمال طريقته التي لعب بها في الموسم الماضي، أو تغيير الطريقة تماما خصوصا بعدما حدث في لقاء الأهلي بالدوري المصري، ولابد من تثبيت طريقة لعبه وتحفيظها للاعبين من أجل الاستقرار الفني".

وأضاف: "المنافسة بين لاعبي الزمالك تكون جيدة بصفة دائمة، وأي فريق يمتلك لاعبان في مركز واحد يتنافسان على مركز أساسي يكون الفريق هو المستفيد، وعواد وصبحي من الحراس المميزين، وعواد كان يسير بشكل جيد، ولا يجب النظر لانتهاء عقود اي لاعب من عدمه، الأهم مصلحة الزمالك فنيا".

وأكمل: "وجود فتوح وعبدالشافي شئ رائع لنادي الزمالك، وقد يتم توظيف فتوح في وسط الملعب خلال بعض المباريات لكن الأفضل له التواجد في مركز الظهير الأيسر".

وأتم: "أوسوريو صنع لا مركزية في خط هجوم الزمالك، وهناك حرية كبيرة في التحركات للاعبين، ووجود زيزو وشلبي ونداي مع الجزيري سيمثل إضافة جيدة، وشيكابالا أيضا قادر على اللعب يمينا ويسارا، وهو قادر على اللعب 90 دقيقة".

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