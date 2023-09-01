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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يخطب الجمعة اليوم من مسجد الفتح بالزقازيق

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويتلو قرآن الجمعة الشيخ محمود علي حسن.

بينما ينقل التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الخاصة، والإذاعة شعائر شعائر صلاة الجمعة، في الأول من سبتمبر 2023.

موضوع خطبة الجمعة

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، لتكون تحت عنوان "النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه" موجهة الأئمة بضرورة الالتزام بالضوابط والموضوع المحدد لخطبة الجمعة.

كما تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 15 مسجدًا، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 133 مسجدًا منها 98 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية
2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس
مديرية أوقاف الأقصر
3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية
مديرية أوقاف المنيا
4. الرحمن  - عزبة عاصم –ادمو
مديرية أوقاف الإسكندرية
5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول
مديرية أوقاف قنا
6. النور –  ساحل البقيلي  - نجع حمادي
7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص
مديرية أوقاف البحر الأحمر
8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا
مديرية أوقاف الشرقية
9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق
10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية
11. طيبة –  صان الحجر

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا
2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3. نور الإسلام  - عزاقة  - طوخ
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد

 

الأوقاف خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم مسجد الفتح الشرقية التليفزيون موضوع خطبة الجمعة

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