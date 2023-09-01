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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم.. وزير الأوقاف يشارك في احتفال الشرقية بعيدها القومي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمحافظة الشرقية بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك اليوم الجمعة 1 / 9 /2023م.

يأتي هذا اللقاء في في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفي إطار احتفال المحافظة بالعيد القومي.

كما تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 15 مسجدًا، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 133 مسجدًا منها 98 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية
2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس
مديرية أوقاف الأقصر
3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية
مديرية أوقاف المنيا
4. الرحمن  - عزبة عاصم –ادمو
مديرية أوقاف الإسكندرية
5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول
مديرية أوقاف قنا
6. النور –  ساحل البقيلي  - نجع حمادي
7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص
مديرية أوقاف البحر الأحمر
8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا
مديرية أوقاف الشرقية
9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق
10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية
11. طيبة –  صان الحجر

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا
2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3. نور الإسلام  - عزاقة  - طوخ
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد

 

وزير الاوقاف الدعوة الشرقية المحافظة الجمعة

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