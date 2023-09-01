في 17 ثانية.. اختبر قوة نظرك من صورة الوهم البصري

تعد صور الأوهام البصرية من أفضل طرق اختبار قوة النظر ومعدل الذكاء بسبب ما تقدمه من خداع لعين وعقل من يراها حتي يتمكن من حلها خلال ثواني.

في صورة وهم بصري جديد، نشرتها صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الجمعة، طلب من مشاهديها إيجاد الحرف المختلف خلال 17 ثانية فقط.

الحل

ولفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من صعوبة حلها للكثريين، إلا أنها تعد اختبارا لمهاراتك في الذكاء والملاحظة.

يختبرك الوهم البصري المذهل لاكتشاف حرف F المخفي خلال 17 ثانية أو أقل في الصورة التي تظهر صفوف وأعمدة من الحرف T مع وجود كلمة غريبة في مكان ما.

وإذا لم تتمكن من حلها، يمكنك إيجاد الإجابة بالأسفل

اللغز

الحل



