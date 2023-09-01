عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لهذا السبب .. أيسلندا تطالب بسرعة إنهاء حياة الحيتان

لهذا السبب..أيسلندا
لهذا السبب..أيسلندا تطالب بسرعة إنهاء حياة الحيتان

أعلنت الحكومة الأيسلندية عن استئناف صيد الحيتان ذات الزعانف علما بوجود إرشادات جديدة تطالب بـ"سرعة إنهاء حياتها في أسرع وقت ممكن للحد من إحساسها بالألم مما يعد تحسينا لأساليب الصيد".

يأتي هذا القرار بعد شهرين من إيقاف ريكيافيك صيد الحيتان التجاري إثر ورود تقرير يفيد بإن نفوق الحيتان يستغرق وقتا طويلا بعد ضربها بالحراب، أحيانا يصل إلى ساعات مما يعد انتهاك لقانون البلاد المتعلق برعاية الحيوان.

وأوضحت وزارة الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك الإيسلندية في بيان أنه سيتم إصدار لائحة تتضمن متطلبات مفصلة وأكثر صرامة لمعدات وطرق الصيد بالإضافة إلى زيادة الإشراف.

وفي سياق متصل، أضافت هيئة الإذاعة العامة في أيسلندا أنه سيُطلب من صيادي الحيتان إكمال دورة تدريبية في بيولوجيا الحيتان وإدراك الألم والتوتر، كما سيتم تزويدهم أيضا بتعليمات مفصلة حول كيفية ضرب الحيوانات بالحراب للتأكد من نفوقها سريعا.

أحدث بركان صغير على وجه الأرض يثير الرعب في أيسلندا |شاهد

فرعون الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة..اكتشاف جديد لمركز الحفريات بجامعة المنصورة

سبب الصيد 

وقد فرضت اللجنة الدولية لصيد الحيتان، وهي هيئة عالمية تشرف على الحفاظ على هذه الكائنات، وقفا مؤقتا لصيدها عام 1986، بعد أن اقتربت بعض أنواعها من الانقراض.


جدير بالذكر أن على الرغم من أن الحيتان لا تزال مهددة بالانقراض أو حتى على شفا الانقراض، إلا أن أيسلندا، ومعها النرويج واليابان استأنفت صيدها لأغراض تجارية.

وكانت أيسلندا استأنفت عام 2006 صيد هذا النوع من الحيتان، التي يمكن أن يزيد طولها عن 20 مترا، بعد توقف دام 20 عاما.

صيد الحيتان الحيتان الزعانف الحكومة الإيسلندية الصيد نفوق الحيتان رعاية الحيوان الأسماك الإيسلندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

طريقة تنفيذ ومكان إعدام سفاح الجيزة ..تفاصيل

ترشيحاتنا

أزمة جديدة .. البيت الأبيض يحذر من خطر حصول شلل في الميزانية

الدركسون ثقيل.. اعرف أهم أسباب المشكلة

المدير الفني لغزل المحلة : الأهلي فرقة مفترية .. وكولر أحدث طفرة منذ مجيئه

فرصة .. تخفيض على سيارة تسلا موديل 3 بقيمة 5500 دولار

الإعدام نهائي لسفاح الجيزة ..لهذا السبب

السبت.. انطلاق فعاليات ابدأ حلمك السينمائي بقصر ثقافة بورسعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب .. أيسلندا تطالب بسرعة إنهاء حياة الحيتان

في 17 ثانية.. اختبر قوة نظرك من صورة الوهم البصري

بعد الطلاق.. شاهد |صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

السبب صادم .. شاب يقود سيارته وبجانبه ثور في أمريكا .. فيديو

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ