لهذا السبب .. أيسلندا تطالب بسرعة إنهاء حياة الحيتان

أعلنت الحكومة الأيسلندية عن استئناف صيد الحيتان ذات الزعانف علما بوجود إرشادات جديدة تطالب بـ"سرعة إنهاء حياتها في أسرع وقت ممكن للحد من إحساسها بالألم مما يعد تحسينا لأساليب الصيد".

يأتي هذا القرار بعد شهرين من إيقاف ريكيافيك صيد الحيتان التجاري إثر ورود تقرير يفيد بإن نفوق الحيتان يستغرق وقتا طويلا بعد ضربها بالحراب، أحيانا يصل إلى ساعات مما يعد انتهاك لقانون البلاد المتعلق برعاية الحيوان.

وأوضحت وزارة الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك الإيسلندية في بيان أنه سيتم إصدار لائحة تتضمن متطلبات مفصلة وأكثر صرامة لمعدات وطرق الصيد بالإضافة إلى زيادة الإشراف.

وفي سياق متصل، أضافت هيئة الإذاعة العامة في أيسلندا أنه سيُطلب من صيادي الحيتان إكمال دورة تدريبية في بيولوجيا الحيتان وإدراك الألم والتوتر، كما سيتم تزويدهم أيضا بتعليمات مفصلة حول كيفية ضرب الحيوانات بالحراب للتأكد من نفوقها سريعا.

سبب الصيد

وقد فرضت اللجنة الدولية لصيد الحيتان، وهي هيئة عالمية تشرف على الحفاظ على هذه الكائنات، وقفا مؤقتا لصيدها عام 1986، بعد أن اقتربت بعض أنواعها من الانقراض.



جدير بالذكر أن على الرغم من أن الحيتان لا تزال مهددة بالانقراض أو حتى على شفا الانقراض، إلا أن أيسلندا، ومعها النرويج واليابان استأنفت صيدها لأغراض تجارية.

وكانت أيسلندا استأنفت عام 2006 صيد هذا النوع من الحيتان، التي يمكن أن يزيد طولها عن 20 مترا، بعد توقف دام 20 عاما.