فرعون الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة..اكتشاف جديد لمركز الحفريات بجامعة المنصورة

تحدث الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقارية في جامعة المنصورة، عن تفاصيل كشف علمي كبير قام به المركز وهو اكتشاف حفرية لحوت عمرها 41 مليون سنة، قائلًا إن هذا الاكتشاف مصريًا بنكهة ملكية، حيث تم تسميته على اسم الملك توت عنخ آمون؛ كونه مات في سن مبكرة مثله، حيث تم اكتشاف الحفرية في عام 2012 بواسطة العالم المصري الدكتور محمد سامح خبير اليونسكو للتراث الطبيعي.



وأضاف “سلام” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن الحفرية تم تقديمها للمركز في 2017 وكانت عبارة عن صخرة يوجد بها بقايا حفرية؛ ولكن معالمها لم تكن واضحة.



وتابع أنه تم عمل أشعة لهذه الصخرة من أجل الكشف عن هويتها، حيث تم اكتشاف جمجمة كاملها بداخل الصخرة وهي لأحد أسلاف الحيتان عن عمر 41 مليون سنة، موضحًا أنه من الحيتان مائية المعيشة (قطعت حياتها بالبر وتعيش حياتها بالكامل داخل البحر) والاكتشاف تم في منطقة الفيوم، ويعتبر أقدم حوت مائي المعيشة يتم اكتشافه في قارة إفريقيا.