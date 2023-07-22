عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحدث بركان صغير على وجه الأرض يثير الرعب في أيسلندا |شاهد

أحدث بركان صغير
أحدث بركان صغير على وجه الأرض في أيسلندا

أظهر مقطع فيديو لقطات مرعبة لأحدث بركان صغير على وجه الأرض في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، جنوب غرب العاصمة ريكيافيك. 

قبل أقل من أسبوعين من الآن، أدى ثوران بركاني تحت الأرض سبقه سرب زلزالي مكون من 7000 زلزال إلى فتح شق بطول 1.7 ميل. 

أحدث بركان 

 ووفقا لمجموعة بحثية بجامعة أيسلندا، فقد تباطأ النشاط التكتوني لمدة أسبوع تقريبا بعد ثوران البركان، لكن قبل ثلاثة أيام تصاعد مع تحول كبير في نشاط الفتحات بين عشية وضحاها. 

وقال مختبر الجامعة لعلم البراكين والأخطار الطبيعية في منشور عبر “فيسبوك” إن الحفرة امتلأت أولاً امتلات وبشكل كامل بالحمم البركانية ثم بدأت تطلقها فوق الحواف بشكل كبير مما أدي إلى انهيار جزء من حافة الحفرة.

ثوران بلا كوارث.. انفجار بركان في سلاسل جبال روسية

في أي لحظة.. أكبر بركان نشط في العالم على وشك الانفجار

 

 

 

 

فيديو بركان ريكيانيس ايسلندا النشاط التكتوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

بشرى سارة.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن نادي القرن

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

لعنة الأهلي| الإطاحة برؤساء القلعة البيضاء.. وإمام عاشور كشف المستور عن أزمات الزمالك

ترشيحاتنا

لمحاربة الابتزاز.. انطلاق حملة اعرف حقك بشواطئ الإسكندرية

تامر حسني يناقس اليوتيوبر نويل في الرقص بحفل مهرجان العلمين| فيديو

بالأسماء.. إصابة 20 شخصاً في حريق أتوبيس بالبحر الأحمر

معايرة المعاق عيب| حسام موافى ينفعل على الهواء ويطالب بمواجهة التنمر في المدارس وعلى السوشيال ميديا

بـ 4 كاميرات ومعالج ميدياتك.. خصم 35% على هاتف هونر X7A

اركب سكودا كودياك الرياضية موديل 2023 بهذا السعر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث بركان صغير على وجه الأرض يثير الرعب في أيسلندا |شاهد

بعد مرور عام على إطلالته الأغرب.. ويجز يضع الحنة في حفله بالرياض

ورقة تنقذ مراهقة من واقعة اختطاف مأساوية في أمريكا.. تفاصيل وصورة

تامر حسني يتألق بهرمون السعادة وكفاياك أعذار بمهرجان العلمين | صور

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ