أحدث بركان صغير على وجه الأرض يثير الرعب في أيسلندا |شاهد

أظهر مقطع فيديو لقطات مرعبة لأحدث بركان صغير على وجه الأرض في شبه جزيرة ريكيانيس في أيسلندا، جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

قبل أقل من أسبوعين من الآن، أدى ثوران بركاني تحت الأرض سبقه سرب زلزالي مكون من 7000 زلزال إلى فتح شق بطول 1.7 ميل.

أحدث بركان

ووفقا لمجموعة بحثية بجامعة أيسلندا، فقد تباطأ النشاط التكتوني لمدة أسبوع تقريبا بعد ثوران البركان، لكن قبل ثلاثة أيام تصاعد مع تحول كبير في نشاط الفتحات بين عشية وضحاها.

وقال مختبر الجامعة لعلم البراكين والأخطار الطبيعية في منشور عبر “فيسبوك” إن الحفرة امتلأت أولاً امتلات وبشكل كامل بالحمم البركانية ثم بدأت تطلقها فوق الحواف بشكل كبير مما أدي إلى انهيار جزء من حافة الحفرة.