ثوران بلا كوارث.. انفجار بركان في سلاسل جبال روسية

شهدت سلاسل جبال كوريل الروسية انفجار عنيف لبركان ايبيكو وصل ارتفاعه إلى أكثر من ٣ كيلومتر ، ولكن دون إثارة مخاوف على المناطق السكنية القريبة.

وقال المكتب الإعلامى للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن عمود الرماد البركاني، انتشر باتجاه الجنوب الشرقي مسافة تبعد عن البركان 5 كيلومترات، موضحة أنه لم يلاحظ تساقط الرماد البركاني في مدينة سيفيرو كوريلسك القريبة، كما لم تنتشر رائحة كبريتيد الهيدروجين، وليس هناك أي خطر يهدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الـ11 من شهر يوليو الجاري قذف بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156م ويقع في الجزء الشمالي من جزيرة باراموشير، عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 3,5 كيلومتر وانتشر في الاتجاه الشرقي مسافة تزيد عن 5 كيلومترات.