عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثوران بلا كوارث.. انفجار بركان في سلاسل جبال روسية

بركان في سلاسل جبال
بركان في سلاسل جبال كوريل الروسية

شهدت سلاسل جبال كوريل الروسية انفجار عنيف لبركان ايبيكو وصل ارتفاعه إلى أكثر من ٣ كيلومتر ، ولكن دون إثارة مخاوف على المناطق السكنية القريبة.

 

txt

أمريكا: عميل روسي هرب أجهزة إلكترونية من إستونيا إلى روسيا

txt

الأغرب في العالم.. ملعب كرة قدم على فوهة بركان خامل.. تفاصيل

وقال المكتب الإعلامى للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمنطقة سخالين في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن عمود الرماد البركاني، انتشر باتجاه الجنوب الشرقي مسافة تبعد عن البركان 5 كيلومترات، موضحة أنه لم يلاحظ تساقط الرماد البركاني في مدينة سيفيرو كوريلسك القريبة، كما لم تنتشر رائحة كبريتيد الهيدروجين، وليس هناك أي خطر يهدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الـ11 من شهر يوليو الجاري قذف بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156م ويقع في الجزء الشمالي من جزيرة باراموشير، عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 3,5 كيلومتر وانتشر في الاتجاه الشرقي مسافة تزيد عن 5 كيلومترات. 

جبال انفجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

موضوعات متعلقة

حرائق وخسائر في الأرواح.. موجة حر غير مسبوقة تضرب أمريكا والصين

مادة مسرطنة.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشر.. تفاصيل

معادن نادرة | عصر نووي جديد في روسيا

بحيرة كندية تصبح مرجعا عالميا لكوكب الأرض.. تفاصيل

لأول مرة في أمريكا..الحكومة تسمح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية

روسيا .. ابتكار أطراف صناعية من ألياف الكربون

ثلاث شموس وثقوب سوداء.. اكتشاف أسرار كونية جديدة في الفضاء

ابتكار أدوية مسكنة من مخلفات الورق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

الأسعار الجديدة لـ 5 سيارات "زيرو" بالسوق المصري .. صور

قذيفة صاروخية.. محمود صابر يحرز هدف بيراميدز الرابع فى شباك طلائع الجيش

بلاش استحمام بميه سخنة| نصائح مهمة من هاني الناظر بسبب حرارة الجو

ظاهرة النينو تضرب العالم ومصر بقوة؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة

انخفاض فوري في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

بمكونات من المطبخ.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ