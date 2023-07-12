الأغرب في العالم.. ملعب كرة قدم على فوهة بركان خامل.. تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن أغرب ملعب كرة قدم في العالم، حيث يتواجد فوق فوهة بركان في المكسيك.

وأشاد مجموعة من مرتادي هذا الملعب بالأجواء التي يمارسون فيها رياضة كرة القدم على قمة بركان خامد.

وأوضح التقرير أن المعلب عمره نحو 70 عاما يقع فوق فوهة بركان "تيوكا" الخامل، ويرتفع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتابع التقرير أن الوصول على الملعب يكون عن طريق واحد فقط وهو مسار مخصص للمشي بطول 18 كيلو مترا .

وأكمل التقرير أن المكسيك تقع على خط أكثر مناطق العالم نشاطا على صعيد الزلازل او البراكين والمعروفة باسم حلقة النار.