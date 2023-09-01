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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رنا سماحة : استفدت من التمثيل في الغناء.. ووجود أمي في حياتي بركة

رنا سماحة
رنا سماحة

حلت الفنانة رنا سماحة، ضيفة على برنامج " الجزيرة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

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وقالت رنا سماحة، :" في مرحلة الطفولة اهتميت بالغناء أكثر من التمثيل، وعندما دخلت الثانوية العامة دخلت مسرح المدرسة ".

وأضافت :" استفدت من التمثيل بشكل كبير في الغناء"، مضيفة:" قمت بتأدية دور بطولة في مسرحية عندما كنت في الثانوية العامة ".

وتابعت رنا سماحة :" حصلت على أفضل ممثلة على مستوى الإدارة التعلبمية وامي حضرت العرض المسرحي وبدأت تبدي إعجابها بقيامي بالتمثيل والغناء ".

 

 واكملت :" وجود أمي في حياتي بركة كبيرة ودور أمي مؤثر جدا في حياتي "، مضيفة:" انا بعشق الصيف والبحر ومش بحب الشتاء وبحب المانجو والبطيخ ".

رنا سماحه العلمين العلمين الجديدة الفن اخبار التوك شو

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