رنا سماحة : استفدت من التمثيل في الغناء.. ووجود أمي في حياتي بركة

حلت الفنانة رنا سماحة، ضيفة على برنامج " الجزيرة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت رنا سماحة، :" في مرحلة الطفولة اهتميت بالغناء أكثر من التمثيل، وعندما دخلت الثانوية العامة دخلت مسرح المدرسة ".

وأضافت :" استفدت من التمثيل بشكل كبير في الغناء"، مضيفة:" قمت بتأدية دور بطولة في مسرحية عندما كنت في الثانوية العامة ".

وتابعت رنا سماحة :" حصلت على أفضل ممثلة على مستوى الإدارة التعلبمية وامي حضرت العرض المسرحي وبدأت تبدي إعجابها بقيامي بالتمثيل والغناء ".

واكملت :" وجود أمي في حياتي بركة كبيرة ودور أمي مؤثر جدا في حياتي "، مضيفة:" انا بعشق الصيف والبحر ومش بحب الشتاء وبحب المانجو والبطيخ ".