مشروع عبقري.. رنا سماحة: سعيدة بحجم التطور في العلمين الجديدة

حلت الفنانة رنا سماحة، ضيفة على برنامج " الجزيرة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأبدت رنا سماحة سعادتها وإعجابها بما يحدث في مدينة العلمين الجديدة ، قائلة:" سعيدة بما يحدث في العلمين ".

وقالت رنا سماحة:" بنشوف في العلمين كل اللي بنشوفه في بلاد بنسافر لها وبندفع فلوس فيها ".

وأضافت رنا سماحة :" العلمين الجديدة بها كافة الخدمات وفي المستقبل ستكون العلمين افضل وسعيدة بحجم التطور في العلمين الجديدة، وتعتبر مشروع عبقري".

وأكملت رنا سماحة :" نمتلك أحلى بحر وأفضل طقس في المنطقة العربية بما يمكننا من الاستمتاع بالأجواء الصيفية الجميلة ".