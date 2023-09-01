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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المضرب تقيل .. رنا سماحة تلعب الراكت على شاطيء العلمين الجديدة

رنا سماحة
رنا سماحة

حلت الفنان رنا سماحة، ضيفة على برنامج " الجزيرة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

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وقامت رنا سماحة بلعب الراكت على الشاطيء بالعلمين الجديدة مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج " الجزيرة ".

وعلقت  قائلة:" الراكت مرتبط بالمصيف والبحر ومضيفة:" أنا بعرف ألعب راكت لكن المضرب كبير وتقيل أوي".

 وتابعت رنا سماحة :" مصر تتمتع بأحلى بحر سواء كان البحر الأبيض أو البحر الأحمر ونتمتع بأجواء صيفية ممتعة ".

وقالت  :" أنا بخاف من البحر جدا ومش بعرف أعوم لكن بحب أفعد قدام البحر بس ".

وتابعت رنا سماحة :" بحب مصيف العائلة، والعائلة كلها كانت بتجمع في أتوبيس تمهيدا للسفر وكنا بنعمل مقالب في بعضنا البعض واللي كان بينام بنعمله مكياج على وشه ".

رنا سماحه سماحة العلمين العلمين الجديدة اخبار التوك شو

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