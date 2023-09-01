المضرب تقيل .. رنا سماحة تلعب الراكت على شاطيء العلمين الجديدة

حلت الفنان رنا سماحة، ضيفة على برنامج " الجزيرة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقامت رنا سماحة بلعب الراكت على الشاطيء بالعلمين الجديدة مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج " الجزيرة ".

وعلقت قائلة:" الراكت مرتبط بالمصيف والبحر ومضيفة:" أنا بعرف ألعب راكت لكن المضرب كبير وتقيل أوي".

وتابعت رنا سماحة :" مصر تتمتع بأحلى بحر سواء كان البحر الأبيض أو البحر الأحمر ونتمتع بأجواء صيفية ممتعة ".

وقالت :" أنا بخاف من البحر جدا ومش بعرف أعوم لكن بحب أفعد قدام البحر بس ".

وتابعت رنا سماحة :" بحب مصيف العائلة، والعائلة كلها كانت بتجمع في أتوبيس تمهيدا للسفر وكنا بنعمل مقالب في بعضنا البعض واللي كان بينام بنعمله مكياج على وشه ".