رنا سماحة: في مرة سافرت مع صحابي العين السخنة وكنت هغرق هناك

حلت الفنان رنا سماحة، ضيفة على برنامج " الجزيرة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقالت رنا سماحة، :" أنا بعشق الصيف والبحر ومش بحب الشتاء وبحب البطيخ والمانجو".

وأضافت رنا سماحة:" أمي وأبي مكنوش بيخلونا نسافر لوحدنا مع أصدقاء لينا "، مضيفة:" في مرة سافرت مع صحابي العين السخنة وكنت هغرق هناك ".

وتابعت رنا سماحة :" مصر تتمتع بأحلى بحر سواء كان البحر الأبيض أو البحر الأحمر ونتمتع بأجواء صيفية ممتعة ".

وأضافت رنا سماحة:" أنا بحن للمصيف القديم وذكريات المصيف القديم وتجمع كل أفراد العائلة في المصيف ".