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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام الاحتلال الإسرائيلي يحذر من ارتفاع وتيرة العمليات الفردية

كشفت قناة كان العبرية اليوم الخميس أن منفذ عملية الدهس عند حاجز "مكابيم" غرب مدينة رام الله يعمل داخل إسرائيل منذ سنوات ويحمل تصريح عمل بمجال البناء لشركة مقرها في مدينة القدس.

وذكرت القناة العبرية أن جهاز الشاباك سيجري تحقيقاً مع عائلة منفذ عملية الدهس في رام الله اليوم، وأيضاً مع صاحب العمل الذي كان يعمل عنده المنفذ.

يذكر أن عملية الدهس التي وقعت عند حاجز "مكابيم" غرب رام الله أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وإصابة منفذ العملية بجروح خطيرة بعد تحييده في مكان العملية.

وأجرى رئيس الأركان هرتسي هاليفي جولة في مكان تنفيذ عملية الدهس غرب رام الله، وتقييم للوضع بمشاركة مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت القناة "السابعة" العبرية بأن جلسة تقييم الوضع الأمني بدأت بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن تقديرات أمنية تم نقلها إلى المستوى السياسي تحذر من ارتفاع وتيرة العمليات الفردية الفلسطينية في الضفة الغربية، وخشية من امتداد وتوسع رقعة العمليات لمناطق أخرى.

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