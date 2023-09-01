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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشرق الأوسط يخالف التراجع العالمي لنشاط الشحن الجوية ويسجل ارتفاعا ملحوظ

الشحن الجوي العالمي
الشحن الجوي العالمي

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط، زيادة بنسبة 0.5% في أحجام الشحن الجوي في يونيو 2023 مقارنة بالعام الماضي. ويعتبر هذا تحسناً في الأداء مقارنة بانخفاض 2.9% المسجل في مايو، وارتفعت السعة 11.1% ليونيو.

وشهدت الطرق بين الشرق الأوسط وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا نموًا سنويًا، ففي النصف الأول من العام الحالي سجل انخفض الطلب على البضائع بنسبة 5.6% مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة في السعة بنسبة 11.2%.

فيما سجلت شركات الطيران الافريقية انخفاضًا في الطلب بنسبة 2.8% مقارنة بشهر يونيو 2022، ويعد انخفاضا في الأداء مقارنة بالشهر السابق (-1.9%). انخفضت السعة في يونيو بنسبة 3.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022. وفي النصف الأول من العام تباطأ الطلب على البضائع بنسبة 4.4% بينما ارتفعت السعة 1.6%.

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يونيو 2023، والتي تظهر أكبر انخفاض في معدلات الطلب على أساس سنوي منذ فبراير 2022، حيث انخفض الطلب العالمي، والمقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 3.4% في شهر يونيو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2022 (-3.7% بالنسبة للعمليات الدولية). وبالنسبة للنصف الأول من العام الحالي، انخفض الطلب بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من يناير إلى يونيو من عام 2022 (-8.7% للعمليات الدولية)، ورغم ذلك كان الطلب في يونيو أقل بنسبة 2.4% فقط من مستويات يونيو 2019 (ما قبل الجائحة).

 

 

شركات الطيران الشحن الجوي شركات الطيران الأفريقية

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