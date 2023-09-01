الدفاع الروسية تحبط هجوم أوكراني جديد فوق مقاطعة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها الجوية دمرت طائرة مسيرة في أجواء مقاطعة بيلجورود.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه: ""في تمام الساعة 7:30 من صباح اليوم، تم إحباط محاولة أخرى من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان أنه: "تم تدمير الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي أحبطت محاولة لتحليق طائرة مسيرة قرب موسكو.

وقال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة قرب منطقة ليوبيرتسي كانت متجهة نحو موسكو دون إصابات أو أضرار.

ولفت حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، إلى أن مركز مراقبة المجال الجوي في المقاطعة الروسية اتخذ إجراءات لتحييد جسم واحد مجهول في الجو.



وجاء ذلك بعدما أعلن حاكم إقليم كورسك رومان ستاروفويت أن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار هاجمتا بلدة كورشاتوف الروسية، التي تضم محطة للطاقة النووية في منطقة كورسك، في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وكتب ستاروفويت على تطبيق الرسائل تليجرام أن خدمات الطوارئ تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري ومبنى سكني في الهجوم، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ولم يذكر ستاروفويت أي ضرر محتمل لمحطة كورسك للطاقة النووية أو يقدم تفاصيل عن المباني المستهدفة.