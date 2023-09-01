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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برعاية التحالف الوطني.. راعي مصر تشارك في قوافل ستر وعافية بكفر الشيخ

صدى البلد

شاركت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المرحلة ال22 و23 من قوافل "ستر وعافية" التي أطلقها التحالف الوطني بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمشاركة 19 كيانًا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد.

 


ويأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 


وضمت قوافل "ستر وعافية 22"، التي شاركت فيها راعي مصر، عيادات (النساء والتوليد، والجلدية)، حيث استفاد منها ما يقرب من 500 مواطن من أهالي برج مغيزل في مركز مطوبس بالمحافظة، كما شاركت المؤسسة في قافلة طبية "بستر وعافية 23" والتي تم إطلاقها في قرية غرب تيرة بمركز الحامول، وضمت تخصصات النساء والتوليد والجلدية، حيث تم الكشف على 500 من الأهالي.
 

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