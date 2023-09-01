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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلاء الكتب الخارجية يشعل غضب أولياء الأمور.. البدائل المتاحة لحل الأزمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تسببت أسعار الكتب الخارجية الخاصة بجميع المراحل التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 غضب أولياء أمور طلاب المدارس في مصر، حيث أكد الاهالي أن سعر الكتاب الخارجي في المادة الواحدة وصل لـ 800 جنيه وهو الأمر الذي يتطلب ميزانية مخصصة للكتب الخارجية في جميع البيوت المصرية في العام الدراسي الجديد .

وفي هذا الإطار .. أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، سعت منذ بدء انطلاق نظام التعليم الجديد 2.0 لتوفير كافة البدائل لدعم طلاب المدارس في مصر ومساعدتهم على المذاكرة وفهم المقررات الدراسية بشكل أفضل بعيداً عن الكتب الخارجية والدروس الخصوصية التي اصبحت أسعارها في إرتفاع مستمر .. وكشف المصدر عن هذه البدائل كما يلي :

قنوات مدرستنا التعليمية

قال المصدر لصدى البلد: لقد طورت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة الأخيرة القنوات التعليمية ، وتم إطلاق قنوات مدرستنا التعليمية التي يتم الاستعانة فيها بأحدث طرق ووسائل الشرح، وأكفأ المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم .

  • تردد قناة مدرستنا 1: تردد 12303 أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6
  • تردد قناة مدرستنا 2: 10777 أفقي ومعدل ترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 5/6
  • تردد قناة مدرستنا 3 المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية على تردد 12206 ومعدل ترميز 27500.

وأضاف: أتاحت أيضاً وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية تحميل تطبيق "مدرستنا بلس" الآن: لمستخدمي نظام أندرويد من خلال الضغط على https://bit.ly/3uW48Wk ، ولمستخدمي نظام IOS يمكن التحميل من خلال الضغط على https://apple.co/3ulN4Kb

المنصات التعليمية الإلكترونية

وأوضح المصدر أنه لم تكتفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق قنوات مدرستنا التعليمية ، بل أتاحت لجميع طلاب المدارس عددا من  المنصات التعليمية الإلكترونية وهذه المنصات هي:
- منصة بنك المعرفة المصري  https://www.ekb.eg/ar/home
- منصة المكتبة الرقمية "ذاكر"   https://study.ekb.eg/
- منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية   https://stream.moe.gov.eg
- منصة حصص مصر https://www.hesas.eg 

منصة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، بوابة تسمى منصة التعليم الالكتروني والتي توفر للطالب كل ما يحتاجه لتكون بديلا عن الكتب الخارجية 

ويمكن لجميع الطلاب الآن الوصول إلى منصة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://moe.gov.eg/elearningenterypage/# 

على منصة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يكون على الطالب إختيار المرحلة ثم اختيار الصف ، وتظهر امامه مكتبة كبيرة تضم العناوين التالية :

  • البرمجيات
  • الاطلس المدرسي
  • الكتب الدراسية الالكترونية
  • الحصص الافتراضية
  • الكتب التفاعلية
  • دليل المعلم
  • شروحات فيديو تعليمي
  • دليل الطالب
  • نماذج الاختبارات

بديل الكتب الخارجية 

كان قد اقترح الدكتور تامر شوقي الاستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس  أن يقوم الطالب تحت توجيه والديه أو معلمه الأمين بتلخيص كل درس في المقررات الدراسية، لافتاً إلى أنه يمكن للطالب هنا الاستعانة بكتب قديمة كموجهات لاستذكاره، على أن يفحص تلك الدروس التي في الكتب الخارجية بعد تلخيصها بنفسه لاستكمال بعض النقاط أو لتعديل أوجه القصور في فهمه لأي جزء، مع حل الأسئلة من الكتب القديمة وغيرها. 

وأكد الدكتور تامر شوقي الاستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، أن أفضل حل الحفاظ على الكتب القديمة خاصة مع عدم تغيير المناهج ولا يغر الطالب أو ولي أمره ما يقوم به أصحاب الكتب الخارجية من تغيير الغلاف أو وضع إضافات كل سنة لا قيمة لها.

تحسين الكتب المدرسية لتنافس الكتب الخارجية

وقال  الدكتور تامر شوقي الاستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس : للإستغناء عن الكتب الخارجية يجب أن تستوفي الكتب المدرسية الجديدة بعض المعايير ومنها:

  • الاهتمام بشكل وإخراج الكتب المدرسية وجودة طباعتها لتنافس الكتب الخارجية
  • التركيز في الكتب المدرسية على الأفكار الجوهرية فقط والبعد قدر الإمكان عن التفاصيل غير المهمة التى قد تشتت الطالب
  • البُعد عن التكرار في عرض المعلومات سواء عبر السنوات لنفس المادة أو في نفس السنة ( فمثلا لو أن هناك درسًا في أولى ثانوي متصل بدرس أخر في ثانية اعدادى تتم الإشارة فقط إلى اسم الدرس وأرقام صفحاته حتى يستطيع الطالب مراجعته بدون تكرار نفس الدرس مما يوفر عدد صفحات الكتاب لاستخدامها في أغراض أخرى.
  • المناهج الحديثة لا تعتمد على كم المعلومات أو كثافتها في الكتاب بل لا بد من التركيز بدرجة أكبر على تعليم الطالب كيفية الوصول إلى المعلومات من خلال إعطائه الأفكار الرئيسة في كل درس.
  • الاهتمام بعرض ملخصات في نهاية كل درس وعمل جداول مقارنة بين المفاهيم المهمة في الكتاب المدرسي
  • تزويد الدروس في الكتاب بأمثلة واقعية وتطبيفية تعين الطالب على فهم المعلومات
  • تزويد كل درس بأسئلة تقويمية كثيرة تحمل افكارا جديدة مما يثير اهتمام الطلاب
  • تزويد كل كتاب باسطوانة CD تتضمن شرحا وفيديوهات تعليمية للدروس النظرية في الكتب المدرسية
  • الاهتمام بتسليم الكتب المدرسية في وقت مبكر من العام الدراسي فلا داعي ولا مبرر لتسليمها للطلاب في اوقات متأخرة بعد بدء العام الدراسي( وهذا ما يدفع الكثير من الطلاب إلى شراء الكتب الخارجية حتي يتمكنوا من لم المنهج من بداية العام )
  • البعد قدر الإمكان من وضع أسئلة في الامتحانات مقتبسة بالنص من الكتب الخارجية حتى لا يتم تشجيع الطلاب على شرائها
  • إلزام تلاميذ المدارس بإحضار الكتب المدرسية أثناء الشرح في الحصص حتى يتم تعويدهم عليه

ولية أمر تستغيث 

من جانبها أستغاثت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا و ولية امر احد الطلاب ، أن اولياء الامور يعانون اشد المعاناة من غلاء اسعار تفاصيل العام الدراسي الجديد ، مؤكدةً أن الوضع متأزم جدا ، فمثلا الكتب الخارجية اسعارها “ولعت” ، حيث وصل سعر الكتاب الخارجي لـ 800 جنيه للمادة الواحدة، وهو ما يعني أن ميزانية الكتب الخارجية لاسرة فيها طالبين ستصل هذا العام لـ 8 آلاف جنيه إجباري “لأن الطلاب لا يمكن ان يستغنوا عن الكتب الخارجية”.

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