الكرملين يعلن عن موعد اللقاء المرتقب بين بوتين وأردوغان

أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين المقبل في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

وأفادت مصادر تركية، أمس الخميس، بإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين المقبل الموافق 4 سبتمبر، لمناقشة اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضافت المصادر، لوكالة "رويترز" الإخبارية أن اللقاء سيناقش الحرب في أوكرانيا.

وانسحبت روسيا، الشهر الماضي، من الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة، ومكَّن أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود رغم الحرب.