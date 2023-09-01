وزيرة البيئة: تركيب محطة رصد جودة الهواء في بورسعيد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الإنتهاء من تركيب محطة لرصد ملوثات الهواء المحيط، بالحى الإماراتي بمحافظة بورسعيد، والتى تم إهداءها من إحدى شركات القطاع الخاص ، وتم تركيبها أعلى مدرسة الرسوة للتعليم الأساسى، وتشمل محطة الرصد اجهزة قياس كل من( أكاسيد النيتروجين والامونيا وثانى اكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين واول اكسيد الكربون و والاوزون والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر اقل من 10 ميكروميتر و الجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر أقل من 2.5 ميكروميتر) ، وبإعلان هذه المحطة ،فقد وصل عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 121 محطة، موزعة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل أعلنت وزيرة البيئة الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء أسيوط الوليدية بمحافظة اسيوط ، وذلك في إطار جهود جهاز شئون البيئة لاحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى ، حيث تم ربط عدد ( 2) مدخنة للوحدتين الاولي والثانية ، ورصد كلا من لجسيمات الصلبة الكلية والتى تشمل (أول اكسيد الكربون، اكاسيد النيتروجين، ثاني اكسيد الكبريت) بالاضافة الى الظروف المرجعية والتى تشمل (الاكسجين، والضغط ودرجة الحرارة ومعدل التدفق) وبهذا الربط فقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسيوط (6) منشآت بـ (42) مداخن.

كما تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي لمدخنتى الغلاية والريفورمر بمصنع حلوان للأسمدة بمحافظة القاهرة حيث تم رصد كلا من الجسيمات الصلبة، والظروف المرجعية ،وقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة القاهرة (5) منشآة بعدد (35) مدخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، بلغ عدد (94) منشأة تمثل 469 مدخنة، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

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