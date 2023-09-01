عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: تركيب محطة رصد جودة الهواء في بورسعيد

محطة رصد ملوثات الهواء
محطة رصد ملوثات الهواء المحيط

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الإنتهاء من تركيب محطة لرصد ملوثات الهواء المحيط، بالحى الإماراتي بمحافظة بورسعيد، والتى تم إهداءها من إحدى شركات القطاع الخاص ، وتم تركيبها أعلى مدرسة الرسوة  للتعليم الأساسى، وتشمل محطة الرصد اجهزة قياس كل من( أكاسيد النيتروجين والامونيا وثانى اكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين واول اكسيد الكربون و والاوزون والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر اقل من 10 ميكروميتر و الجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر أقل من 2.5 ميكروميتر) ، وبإعلان هذه المحطة ،فقد وصل عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 121 محطة، موزعة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل أعلنت وزيرة البيئة الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء أسيوط الوليدية بمحافظة اسيوط ، وذلك في إطار جهود جهاز شئون البيئة لاحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى ،  حيث تم ربط عدد ( 2) مدخنة للوحدتين الاولي والثانية ، ورصد كلا من لجسيمات الصلبة الكلية  والتى تشمل (أول اكسيد الكربون، اكاسيد النيتروجين، ثاني اكسيد الكبريت) بالاضافة الى الظروف المرجعية والتى تشمل (الاكسجين، والضغط ودرجة الحرارة ومعدل التدفق) وبهذا  الربط فقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسيوط (6) منشآت بـ (42) مداخن.

كما تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي لمدخنتى الغلاية والريفورمر بمصنع حلوان للأسمدة بمحافظة القاهرة حيث تم رصد كلا من الجسيمات الصلبة، والظروف المرجعية ،وقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة القاهرة (5) منشآة  بعدد (35) مدخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، بلغ عدد (94) منشأة  تمثل 469 مدخنة، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

f856582c-7bc4-41bc-b8ee-bd2c6f6f60f0
f856582c-7bc4-41bc-b8ee-bd2c6f6f60f0
e5dfd68b-50c8-4057-b418-496f9e9b0321
e5dfd68b-50c8-4057-b418-496f9e9b0321
367c671f-a565-4785-aa52-c54cb65f6040
367c671f-a565-4785-aa52-c54cb65f6040
4463b8c8-08ce-49ee-bca5-09b865b0fbf5
4463b8c8-08ce-49ee-bca5-09b865b0fbf5
911734f4-110c-4868-bf59-1e3ef6dc7add
911734f4-110c-4868-bf59-1e3ef6dc7add

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة : مشروع إدارة المخلفات الزراعية والحيوانية نموذج تكاملي لأركان الدولة

ترشيحاتنا

حمي الضنك.. بعوض النمر يغزو باريس يحمل أمراضا فتاكة والسطات تتحرك.. فيديو

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة

إيران ولبنان يكشفان: كيف أثر تحسين العلاقات مع الرياض بالإيجاب على المنطقة؟

لخلافات على المشاريب.. شاب ينهي حياه صديقه أثناء جلوسهما على مقهى بالمحلة

الأرصاد تكشف عن مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة.. فيديو

الترديد خلف المؤذن.. وزير الأوقاف يكشف عن أهم مفاتيح الشفاعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ