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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

11 كلية بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 مطلوبة في سوق العمل.. اعرفها

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023  ، يواصل طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الأول والمتخلفين بالمرحلة الاولي والثانية تسجيل الرغيات في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 .

 

وظائف المستقبل 


تنسيق المرحلة الثالثة يبحث الطلاب عن كليات تكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 ازداد محرك البحث علي أفضل الكليات المتاحة وانسبهم لوظائف المتسقبل خاصة قلة الكليات في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 .

إزاي اكتسب وظيفة في أسرع وقت
 

عندما يتخرج الطالب من المرحلة الجامعية يبدأ في البحث عن فرصة عمل في أسرع وقت ممكن وتوفر الدراسة الجامعية فرص التعلم واكتساب المهارات اللازمة لعالم الأعمال، بجانب أن الطالب يطور من نفسه ويلجأ الي اكتساب مهارة جديدة يطلبها سوق العمل وألا يقتصر علي الدراسة الجامعية فقط .

الجامعات المصرية تتجه إلي متطلبات سوق العمل
 

طرحت العديد من الجامعات المصرية، في إطار استعدادها لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2022، تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتلبي التوجهات المستقبلية للدولة في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تتطلب تخصصات جديدة، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الخريجين للمشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتحديث ومواكبة التطورات العلمية.

 

كليات يطلبها سوق العمل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 


ويستعرض موقع صدي البلد اكثر الكليات والمعاهد طلبا لسوق العمل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 وهي كالاتي :

آداب انتساب موجه 
تربة نوعية فنية
تربية رياضية بنين
تربية رياضية بنات
تربية موسيقية
تربية نوعية موسيقية
حقوق

وظائف المستقبل 
خدمة اجتماعية

معهد فني تمريض

ك.ت. فني صناعى

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

تربية (تعليم ابتدائي)

تربية (طفولة)

 

لينك مباشر لتسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة من تنسيق الحامعات 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي عن رابط تنسيق المرحلة الثالثة والذي من خلال يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم وهو موقع التنسيق الالكتروني لتقديم كافة الخدمات التنسيق ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة   في تنسيق الجامعات 2023تسجيل رغباتهم من خلال هذا الرابط اضغط هنــــا .

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