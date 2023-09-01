عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الفلاحين يكشف أهم 10 طلبات للمزارعين قبل أيام من عيد الفلاح الـ71

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه التي كانت في يد الإقطاعيين.

وأضاف أن الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي وتحفيز للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج.

وأضاف عبدالرحمن أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط فتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقعا يعيشه كل الفلاحين.

وأشار إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في الفترة الاخيرة كانت وضع الفلاحين علي راس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم وتدشين المشروعات القوميه التي تساعدهم علي ذلك كمشروعات التوسع الافقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديده وتوشكي ومستقبل مصر والريف المصري وكذلك السعي لزيادة انتاجية الفدان من خلال التوسع في انتاج التقاوي المعتمدة ذات الانتاجيه العالية وتوفير ها للفلاحين باسعار مناسبه مع استمرار العمل في استنباط تقاوي  تخدم جميع الافكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الامراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين، وكذا عمدت الدوله لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعيه للقضاء علي ظاهرة الاستغلال التي  كان يتعرض لها الفلاح.

كما أوقفت الدولة ضريبة الأطيان الزراعية منذ 6 سنوات وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري لتخفيف الأعباء عن الفلاحين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما اتجهت الدوله لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلي والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض، وكذلك اتجهت الدولة لتطوير القطاع الزراعي ورقمنته من خلال نظام تكويد المحاصيل والحيازة المميكنة وتسجيل المواشي ودعم الفلاحين ماديا من خلال القروض الميسرة كقرض البتلو  وبدات في تغيير نظم الزراعة والري الي طرق حديثة مثل الزراعة داخل الصوب والري بالتنقيط والرش  بالاضافة الى الاف المشاريع والمبادرات التي تهدف لتحسين معيشة الفلاح كانت مبادرة حياة كريمة هي الجائزة الكبرى لفلاحين مصر بتطوير مكان اقامتهم ومعيشتهم بالقري المصرية وامداد القري بكل مقومات الحياة العصرية من غاز طبيعي وصرف صحي وبناء مدارس ومستشفيات وتمهيد الطرق وتوصيل الكهرباء وبناء مصانع لتشغيل الشباب والاهتمام باطفال الريف والمرأه المعيلة.

 أهم 10 طلبات  للفلاحين

واكد عبدالرحمن أن أهم 10 طلبات  للفلاحين قبل أيام من ذكرى عيد الفلاح رقم 71 هي رجوع الدورة الزراعية، وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعي نحو خفض اأسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازم، وتوفير المياه اللازمة لزراعة اماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية  وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية، وإقامة عيد الفلاح القومي برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

تركوا الجثة على السلم.. عصابة عائلية تتخلص من مسنة لسرقة 6 غوايش

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

ترشيحاتنا

كليات التربية تسيطر .. مؤشرات المرحلة الثالثة 2023 بالأرقام

طرد السفير الفرنسي.. انقلاب النيجر يتحول لأزمة أممية ودولية| ماذا يحدث؟

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

نشرة الحوادث|حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية.. ومشاريب القهوة تتسبب في انهاء حياة شاب

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث فور شربها.. أضرار المياه الغازية على جسم الإنسان

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

يوجد منه 200 رأس.. ولادة حيوان أفريقي نادر في بريطانيا

3 علامات إذا وجدتيها في الدجاج لا تشتريه

فيديو

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ