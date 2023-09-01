أنا في أفريقيا | فيديو يصدم رواد السوشيال بشأن حقيقة مصرع قائد فاجنر

عرضت فضائية العربية تقريرا عن فيديو لـ قائد فاجنر يضرب مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا " لمن يستأءل إن كنت على قيد الحياة أم لا فأنا في أفريقيا والآن عطلة نهاية الأسبوع".



هذا الفيديو لـ يفغيني بريغوجين انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل بعد أن نشره حساب تابع لقوات فاجنر مؤكدا تصويره قبل ايام من إعلان وفاة قائدها.



ورصد التقرير، أن الفيديو اثار موجه جديدة من التكهنات حول الوفاة الغامضة لبريغوجين بتحطم طائرة خاصة أنه تحدث في المقطع عن إدراكه لخطر يحدق به.



وتابع قائد قوات فاجنر يفغيني بريغوجين: "بالنسبة للذين يحبون مناقشة مسألة القضاء أو أموري الخاصة وما أكسبه فاقول: كل شيئ على ما يرام".

بعد تحطم طائرة قائد فاجنر الغموض يكتنف مصيره

لم تكن وفاة بريغوجين الأمر الوحيد الغامض بل جنازته كانت "سرية" أيضا.

وجهت أصابع الاتهام إلى روسيا

وبعد الحادث، وجهت أصابع الإتهام إلى روسيا بتصفيتها لبريغوجين الذي انقلب على بوتين وهو ما نفاه الكرملين.