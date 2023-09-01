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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالدليل.. المخابرات الأوكرانية تكشف مفاجأة بشأن الهجوم على مطار بيسكوف

المخابرات الأوكرانية
المخابرات الأوكرانية تكشف مفاجأة مدوية بشأن الهجوم على مطار

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن الهجوم بالمسيرات على مطار بيسكوف الروسي تم من داخل روسيا.

ووفقا لوكالة "انترفاكس أوكرانيا"، قال كيريلو بودانوف، رئيس وكالة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة حصرية مع The War Zone، إن طائرات النقل العسكرية الروسية من طراز Il-76 في قاعدة بسكوف الجوية تعرضت لهجوم بطائرات بدون طيار انطلقت من داخل الأراضي الروسية.

وأكد بودانوف: "نحن نعمل من أراضي روسيا"، على الرغم من أنه لم يحدد ما إذا كان الهجوم قد نفذه أفراد من الجيش الأوكاني أم أنصار روس.

كما رفض الكشف عن نوع الطائرات بدون طيار المستخدمة أو عددها.

وفي تقييمه للأضرار التي لحقت بالطائرة، كشف بودانوف أن "طائرتين دمرتا واثنتين لحقت بهما أضرار جسيمة".

وبالإضافة إلى ذلك، تمكن "War Zone" من الحصول على صورة من مصدر استخباراتي تظهر فيها النتيجة المباشرة لإحدى الضربات.

ووفقا للصحيفة، ربما كان الوقود الموجود على متن الطائرة هو السبب في احتراق المركبتين الأخريين بالكامل.

وتعتقد "The War Zone" أن الصور تشير إلى أنه على الأرجح تم إسقاط القنابل من طائرة بدون طيار أو طائرات بدون طيار تحت السيطرة المحلية، وهو ما يتوافق مع تعليقات بودانوف بأنها كانت ضربة تم تنفيذها داخل روسيا، وربما قريبة جدا من القاعدة، ولم يتم استخدام طائرات ذاتية التحكم أو طائرات بدون طيار بعيدة المدى.

وتقول منطقة الحرب: "يثير هذا الهجوم الناجح تساؤلات إضافية حول دفاعات حماية القوة الروسية وقدرتها على مواجهة عمليات الطائرات بدون طيار فوق منشآت قواعدها الجوية المحلية".

وبعد الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على قاعدة ستولتسي 2 الجوية داخل روسيا، أخبرنا المتحدث باسم المخابرات الأوكرانية، أندريه يوسوف، أن الهجوم تم تنفيذه بناء على طلب من الاستخبارات من قبل أشخاص داخل روسيا.

وفي وقت لاحق، أمر المسؤولون الروس بزيادة الدوريات حول تلك القاعدة، بحثا عن المتعاونين وأي معدات يمكنهم استخدامها.
 

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