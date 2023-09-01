أول تعليق من الكرملين على تأسيس شركة أسلحة بريطانية في أوكرانيا

علق الكرملين اليوم، الجمعة، على تأسيس شركة أسلحة بريطانية في أوكرانيا، مؤكدا أنها ستكون هدفا للجيش الروسي وذلك بعدما تحدثت صحيفة "تليجراف" البريطانية، في وقت سابق، عن تصنيع أسلحة وعربات عسكرية بريطانية في أوكرانيا، بموجب ترخيص للحد من اعتماد كييف على إمدادات الأسلحة من الحلفاء الغربيين، بحسب الصحيفة.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن توسيع نطاق الإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يُسهم في خفض التصعيد، كما أنه لن يؤثر على هدف العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه "من المؤكد أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا، لن يسهم في تخفيف حدة التوتر وتسوية الصراع حول أوكرانيا".

وتابع بيسكوف بالقول: "بالطبع نحن ننظر لهذه التصريحات سلبا. وبالطبع، أي منشأة لإنتاج الأسلحة، خاصة إذا كانت هذه الأسلحة تطلق علينا، تصبح هدفا خاضعا لاهتمام خاص من قبل عسكريينا".

وأضاف: "هذا لا يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري، كما لا يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى، على التحديد المسبق للتنفيذ الناجح واستكمال العملية العسكرية الخاصة".