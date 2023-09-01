عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المؤتمر السنوي لـ«طب البنات».. رئيس جامعة الأزهر: نحتاج توصيات تخفف معاناة المرضى

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أشاد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بجهود أساتذة طب الأطفال في تشخيص وعلاج آلام الأطفال من خلال بكائهم وصراخهم، عكس المرضى كبار السن الذين يمكنهم شرح وتوضيح ملابسات التعب والمرض.

جاء ذلك، خلال كلمة رئيس الجامعة، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لقسم طب الأطفال بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتور محمود مبروك، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي سابقًا، والدكتورة هدى سعودي، رئيس شرف المؤتمر، والدكتورة إيمان المرسي، رئيس قسم طب الأطفال رئيس المؤتمر.

ونقل رئيس جامعة الأزهر للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأمانيه الصادقة للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأن يخرج بتوصيات مفيدة تسهم في دعم مسيرة البحث العلمي، وتخفيف ورفع المعاناة عن الأطفال.

وأوضح رئيس الجامعة أن العالم يشهد طفرة علمية هائلة في جميع المجالات العلمية، مشددًا على ضرورة أن نكون مسهمين الإسهام الإيجابي في هذه الطفرة العلمية الكبيرة، خاصة وأن هذا هو مناط البحث العلمي والتمييز هو سر النجاح.

وحذر رئيس جامعة الأزهر من التقليد، لافتا إلى أن الإمام الشافعي قال: إن التقليد ذل، والمقلد ذليل.

وأكد أن الشرع الحنيف يحثنا على التجديد وينفرنا من التقليد، مثمنا جهود قسم طب الأطفال الواضحة من خلال انعقاد هذا المؤتمر الخامس عشر للقسم، والذي يقام بحضور كوكبة من القامات العلمية الكبيرة من أساتذة طب الأطفال بكليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركة أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي، مرحبا بهم في رحاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال قبلة العلم وكعبة العلماء.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر طب الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

رسميا.. الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في قضية طائرة زامبيا وإسقاط التهم

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد وعلاقته ببيومي فؤاد ؟

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ترشيحاتنا

مات محمد عبدالوهاب| حكاية أصعب لحظة شهدها "التتش".. كواليس وصور لأول مرة في ذكرى وفاته

7 سنوات ومنصب جديد.. مفاجأة في عرض اتحاد جدة السعودي لمحمد صلاح

البيت الأبيض يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في زابوريجيا

45 درجة.. تعرف على حالة الطقس في هذه المحافظات

هل الله يكشف لبعض خلقه عن الغيب؟.. خطيب المسجد النبوي: في هذا الوقت

رسميا.. نجم برشلونة يرفض تمثيل منتخب المغرب ويختار إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

احذرها.. عادات تسبب الإصابة بـ نوع خطير من السرطان

تحدث فور شربها.. أضرار المياه الغازية على جسم الإنسان

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

فيديو

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ