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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يا رب أنت الهادي.. روعة بصوت المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك| خاص

بهاء الدين الحايك
بهاء الدين الحايك

حل المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك وفرقته، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، وأنشدوا باقة من أجمل الأناشيد الدينية منها: “يا رب أنت الهادي”.

وقال المنشد بهاء الدين الحايك، إنه عمل مؤذنا في مسجد بني أمية الكبير في دمشق، وعمل مع قارئ الجمهورية العربية المتحدة الشيخ محمد العارف العسلي وقرأ القرآن الكريم معه في مجالس كثيرة.

وأضاف الحايك، أن الابتهال في دمشق يكون قبل الأذان وقبل صلاة الجمعة، إضافة إلى الموشحات الجماعية، مشيرا إلى أن الإنشاد في سوريا لا يختلف كثيرا عن مصر، فكلاهما ينبع من مشكاة واحدة، أغلب الموشحات المصرية متشابهة مع بلاد الشام.

وأشار إلى أن المبتهل في سوريا يطلق عليه الوشاح، وإذا كان متألقا ولامعا يطلق عليه الكروان.

ونوه الحايك بأن الوشاح يظهر في الأفراح وعقد القران، ولحظة المولود، كما أن أغلب المناسبات يوجد الوشاح بفرقته وبمدحه للنبي صلى الله عليه وسلم.

المنشد الدمشقي بهاء الدين الحايك يارب أنت الهادي الإنشاد في سوريا

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