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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"وزني 120 كيلو ومش بخس"..نداء عاجل من متصلة لاستشاري الجهاز الهضمي..والأخير يرد

الدكتور أحمد عرفان،
الدكتور أحمد عرفان، استشاري الجهاز الهضمي

وجهت متصلة تُدعى نهى، نداء عاجل للدكتور أحمد عرفان، استشاري الجهاز الهضمي، من أجل إيجاد حل في أزمة الوزن الذي تعاني منه، إذ كشفت عن أن وزنها 120 كيلو، وتعاني دائما من مشاكل في ارتفاع ضغط الدم، ولا تعلم الطريقة المناسبة من أجل إنقاص وزنها في الفترة الحالية. 

وقالت "منى"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحدث اليوم، إن وزنها 120 كيلو وطولها 170 سم، ودائما تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، ولديها 40 عاما، موضحة أنها تعاني من ارتفاع ضغط الدم منذ 4 سنوات، وتحصل على نوع واحد من الدواء، وتحاول أن تخفض وزنها ألا أنه لا يأتي بأي نتيجة، "بقعد يومين من غير أكل عشان أخس، ومش بيعمل حاجة". 

متصلة تعاني من زيادة في الوزن وطبيب يوضح الحل 

واستكملت: "بحاول بقالي سنة أني أعمل رجيم، ونزلت في مرة 7 كيلو، وفي مرة نزلت 10 كيلو، ولكن حينما تسير على نظام غذائي معين للرجيم يحدث ارتفاع في ضغط الدم". 

وأردفت أنها ليست من هواة ومحبي الأكلات المملحة أو السكريات، ولذلك هي متعجبة من سبب زيادة وزنها، ولا تعلم الطريقة المثلى من أجل إنقاص وزنها. 

ومن جانبه، رد عليها الدكتور أحمد عرفان قائلا إنه في الغالب منى لديها مشكلة تسمى مقاومة الإنسولين، وهذه تأتي بسبب المشاكل العديدة في نظام الرجيم، والاختلافات الكثيرة في النظام الغذائي، إذ أن الإنسولين يُفرز بشكل طبيعي من البنكرياس، ولكن الجسم لا يستخدمه لحرق كميات الطعام التي دخلت في الجسم. 

وأضاف استشاري جراحة الجهاز الهضمي: "حتى لو صامت منى ومش بتاكل خالص برده مش هتخس، لأن المشكلة الأساسية في مقاومة الإنسولين، ولازم تشتغل أنها تعالج مقاومة الإنسولين، هي مش بتاكل ومش بتخس، يعني الحل مش في أنها تحرم نفسها من الأكل يومين وتلاتة، هي بتعذب نفسها في دائرة مغلقة". 

وواصل أنها يجب عليها أن تعالج أزمة مقاومة الإنسولين التي لديها، ومن ثم سيعود جسمها بشكل طبيعي، ويجب أن تسير على نظام غذائي وتستمر عليه، "بلاش كل شوية نلغبط في الأكل، ونلغبط في الرجيم". 

الجهاز الهضمي أزمة الوزن أحمد عرفان ارتفاع ضغط الدم قناة الحدث اليوم

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