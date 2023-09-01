صحوة شبابية بمركز بسبون في الغربية

واصلت اليوم، مديرية الشباب والرياضة بالغربية ، فعاليات مبادرة " صيف شبـابنا" لتنفذ فعاليات المبادرة بكافة مراكز الشباب على أن يتم تنفيذ برنامج شامل كل يوم خميس يضم مراكز الشباب بكل إدارة فرعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور الاستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد سعفان مدير الاداره العامه للشباب ،حيث نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية بمشاركة الإدارات المركزية الفنية، في تنفيذ برنامج شامل يضم مجموعة من الأنشطة والفعاليات داخل نادي أتحاد بسيون بقطاع شباب بسيون .

تضمنت فعاليات المبادرة اليوم " صالون ثقافي" عن دور مراكز الشباب في تنمية المجتمع وذلك بحضور النائب محمد فايد، و ممدوح عقاب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد بسيون، والأستاذ السيد المهر مدير اداره شباب بسيون ، في حوار مفتوح مع أعضاء برلمان الشباب والذي استهدف ٧٥ من شباب البرلمان.

شهد فعاليات المبادرة أيضا مجموعة من المسابقات، وعروض رياضية منها عرض لفريق الكونغ فو، وفريق الكاراتيه، ، كما تم تنظيم مسابقة ترويحية ترفيهية للنشئ والشباب، كما تم تنظيم سباق دراجات بحضور فريق دراجات بسيون.

يذكر أن مبادرة " صيف شبـابنا "منصة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج خلال فترة الصيف للنشء للشباب في جميع أنحاء مصر ،وتتضمن ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا، وريادة الأعمال، والثقافة والفنون، والرياضة، والتطوع ، و تعزيز مهارات الشباب، وتطوير قدراتهم، وتوفير فرص للتعلم المستمر والتفاعل الاجتماعي و تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في المجتمع، وتعزيز روح الابتكار والريادة لديهم، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وتطورهم المهني.